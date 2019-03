Salvini dalla d' Urso | scontro infuocato sulle famiglie arcobaleno

Salvini sorpreso fuori dalla Camera per un test antidroga : il ministro si sottopone all’esame e va a finire così : test antidroga, a sorpresa, per Matteo Salvini. Il ministro dell’Interno, appena uscito dalla Camera, viene fermato da una troupe delle Iene, attrezzata per il controllo salivare e con tanto di cane antidroga. Il leader della Lega, prima un po’ riluttante, si è sottoposto alla verifica, spiegando di avere “tanti altri vizi” e di non temere l’esame. Nel video, l’esito del test. L'articolo Salvini sorpreso fuori ...

Vercelli - fiori rubati dalla tomba del piccolo Alessandro di 2 anni/ Salvini 'Infami' : A Vercelli sono stati rubati i fiori dalla tomba del piccolo Alessandro, un bimbo di soli due anni morto lo scorso ottobre. Il commento di Salvini

Celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci - Salvini : “Non ho mai visto ‘L’ultima cena'” : “A Milano ho aiutato e accompagnato tanti a farlo, ma io non ho mai visto ‘L’ultima cena’ di Leonardo da Vinci: sarà un’occasione per recuperare e di crescita anche per me“. A ‘confessarlo’ il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, alla conferenza stampa di presentazione delle Celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. “Annuncio che stiamo lavorando con ...

Botta e risposta tra Matteo Salvini e Luigi di Maio : dalla Basilicata il Ministro dell'Interno sulle grandi opere : Botta e risposta tra Matteo Salvini e Luigi di Maio, Salvini ha parlato di politica in Basilicata e di migranti Matteo Salvini si è poi incentrato sulla storia politica della Basilicata perché il ...

Tav - scontro totale Di Maio-Salvini"Governo a un passo dalla crisi" : scontro Lega-M5s sulla Tav. Salvini: "Se vanno fino in fondo ci vado anche io". Di Maio: "Irresponsabile". Si rischia la crisi di governo Segui su affaritaliani.it

DALLA CINA/ Lao Xi : l'unica chance di Zingaretti per non soccombere a Salvini : Zingaretti, nuovo segretario del Pd, ha due fronti aperti: quello interno al partito, fatto di potentati, e quello esterno, che richiede strategie

Matteo Salvini - la tenaglia leghista sulla Regione Piemonte : disastro Forza Italia - a un passo dalla fine : Gli accordi all'interno del centrodestra per i candidati a governatore per le prossime elezioni regionali rischiano di cambiare all'ultimo momento, soprattutto dopo la rinuncia della leghista Lucia Borgonzoni, indicata come candidato alla presidenza dell'Emilia-Romagna. Le carte sul tavolo si rimesc

Matteo Salvini - la sua ultima brutale promessa : 'Spacciatori via dalla faccia della Terra' : Picchia duro, anzi durissimo, Matteo Salvini . Nel mirino ci sono gli spacciatori e la droga. A scatenarlo l'episodio di domenica, quando un marocchino ubriaco, drogato e senza patente si è messo al ...

Matteo Salvini - la sua ultima brutale promessa : "Spacciatori via dalla faccia della Terra" : Picchia duro, anzi durissimo, Matteo Salvini. Nel mirino ci sono gli spacciatori e la droga. A scatenarlo l'episodio di domenica, quando un marocchino ubriaco, drogato e senza patente si è messo al volante e ha sterminato una famiglia. Nell'incidente morti i genitori, gravi i due figli della coppia,

Berlusconi dalla Basilicata attacca : 'Prego perché governo cada - non per Salvini ma per i fatti' : Prosegue l'implacabile campagna del cavaliere per sottrarre l'alleato leghista dall'abbraccio dei Cinquestelle

Sblocca-cantieri - Salvini : “Ho presentato a Conte un decreto elaborato dalla Lega”. Toninelli : “Integrerà lavoro fatto dal Mit” : Matteo Salvini da Cagliari annuncia il suo decreto Sblocca-cantieri, elaborato tutto in casa Lega. Il ministro dell’Interno, durante la conferenza stampa al fianco del neo-governatore sardo Christian Solinas, ha spiegato di aver presentato martedì al premier Giuseppe Conte “una nostra proposta”. “Conto che entro oggi il presidente del Consiglio mi dia una risposta definitiva“, ha rilanciato poi il vicepremier del ...

Parla parla che Salvini... Maria Elena Boschi asfaltata dalla Borgonzoni : Alla fine forse la partecipazione di Maria Elena Boschi a DiMartedì su La7 passerà alla piccola storia politico-televisiva di questo 2019 per i suoi occhiali da "maestra sapientina". La deputata "bolzanina" del Pd è in studio da Giovanni Floris e se la vede direttamente con la leghista Lucia Borgonzoni. Scontro duro che vede i telespettatori su Twitter emettere un verdetto pressoché unanime: dem asfaltata.Tra i commenti (in alcuni casi ...

Lega - Salvini : “Soldi dalla Russia? Non è arrivato e non arriverà nulla”. Ma si rifiuta di promettere trasparenza sui finanziamenti : Dopo l’inchiesta de “L’Espresso” su incontri in Russia tra uomini vicini a Matteo Salvini, in cui si sarebbero creati canali per possibili finanziamenti fiscali alla Lega, ilfattoquotidiano.it ha chiesto a Matteo Salvini se vuole prendere l’impegno di dichiarare, prima delle Europee, tutti i finanziamenti che arriveranno direttamente al partito e ad associazioni e fondazioni vicine alla Lega. E se s’impegna a ...

DALLA CINA/ Lao Xi : la partita di Salvini con Putin - e Trump - fa perdere la Lega : Anche la stampa Usa ha parlato del presunto finanziamento di Putin alla Lega. Ma Washington non intende lasciare l'Ue a Mosca