Mario Marenco | il ricordo commosso di Nino Frassica | “Andava in contromano in auto Lo

Addio Mario Marenco - addio a un’intuizione impudente : Avrà già dato della poco di buono alla mietitrice. In fondo alla fossa sposterà i becchini e avrà pensato di mettere un ferretto alla ciocca d'erba che pende verso l'interno della buca: il tonfo della bara dovrà essere sonoro e senza nessuna aritmia. Qualcuno gli sistemerà la bocca, i capelli le mani, pensando di poterci rendere meno orrenda la sua morte. Come se a lui interessasse qualcosa farsi bello. ...

Che tempo che fa - Nino Frassica commosso per la scomparsa dell'amico Mario Marenco : Oggi è stata resa nota la notizia della morte di Mario Marenco , attore e umorista, protagonista della tv di Renzo Arbore, il Riccardino di "Indietro Tutta". L'uomo è scomparso nelle scorse ore ed era ricoverato da qualche tempo al Policlinico Gemelli per problemi di salute. Tra i suoi personaggi più noti, nel corso della sua lunga carriera, il colonnello Buttiglione, il dottor Anemo Carlone, il professor Aristogitone.Nella puntata di Che ...

Mario Marenco morto - uno cento mille personaggi e voci : nella banda Arbore e Boncompagni di diritto : Uno, cento , mille Mario Marenco . Chi l’ha conosciuto non ricorda nemmeno più in realtà che voce avesse. Il cabarettista, l’umorista, l’attore, l’architetto Marenco Mario da Foggia, morto a Roma ad 85 anni, è stato uno dei più grandi performer comici nonsense della tv e radio italiana. banda Arbore e Boncompagni di diritto , compagno di merende, pranzi e cene con Giorgio Bracardi e le sue pernacchie, mezza incollatura più surreale e fintamente ...

È morto Mario Marenco - attore e personaggio televisivo degli anni Settanta e Ottanta : È morto oggi a Roma a 85 anni Mario Marenco, attore e personaggio televisivo degli anni Settanta e Ottanta noto soprattuto per le collaborazioni con Renzo Arbore e Gianni Boncompagni in Rai e per le parti avute in alcune commedie italiane dell’epoca. Marenco