Luciano Zazzeri | lo chef stellato amico di Grillo e fan di Berlinguer che ha servito i

Lo chef Luciano Zazzeri si è suicidato. Aveva 63 anni : Luciano Zazzeri è morto a 63 anni. Lo chef stellato, 63 anni, si è suicidato sparandosi con un fucile da caccia legalmente detenuto. Il suo corpo è stato trovato senza vita nel garage della casa dei genitori, il 17 marzo verso le 19.Zazzeri era patron e chef de "La Pineta" sulla spiaggia di Marina di Bibbona (Livorno), ristorante diventato celebre per essere frequentato da star come Mick Jagger ma anche da politici (Beppe ...

