lastampa

(Di lunedì 18 marzo 2019) Insonne. Nottambulo.riconosce di essere come il popolo della notte che, da oggi per il terzo anno, si appresta a raccontare in Prima dell'alba , Rai3, seconda serata,. 'Dormo poco. Se ...

LaStampa : Le notti di Salvo Sottile: “Mia figlia mi dice che faccio l’uomo nero” - albertoinfelise : 'Prima dell'alba'. Su @raitre il racconto della notte di @salvosottile @LaStampa - salvoamaxenia : @xeniatchoumi Xenia, cucciola dolce, non pensi mai a quando tutte le notti ci amavamo e ci confidavamo tutto? Io no… -