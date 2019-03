La Serie A dei “vecchietti” | da Pandev a Quagliarella | passando per Palacio Ecco chi

Highlights Serie A - Milan-Inter 2-3 : il video dei gol del derby : Con questa vittoria l'Inter scavalca il Milan in classifica e si prende il terzo posto Milan-Inter 2-3: la cronaca della partita Tantissime emozioni a San Siro: i nerazzurri vanno sul 2-0 con Vecino ...

Risultati Serie D/ Classifica dei gironi - live score : partite al via - si gioca! : Risultati Serie D: le classifiche aggiornate dei nove gironi e il live score delle partite, messe in calendario per questa domenica 17 marzo 2019.

Hockey pista - Serie A1 2019 : pareggia Forte dei Marmi - Lodi in fuga solitaria : Nuova giornata di gare nella Serie A1 di Hockey su pista, che in un campionato sempre più spezzato ha vissuto questa sera il suo turno numero 24, aperto dal pirotecnico 4-4 tra Bassano e Vercelli, con doppiette di Victor Crespo e David Ballestero, mentre la sorpresa di giornata è rappresentata dal pareggio del Forte dei Marmi, che soffre oltremodo contro la Ubroker Scandiano impattando solamente a 47 secondi dal termine, con Federico ...

Basket femminile - 22a giornata Serie A1 2019 : trasferte insidiose per Venezia e per Schio nel penultimo turno prima dei playoff : Prosegue il serrato duello a distanza tra Venezia e Schio per la testa della classifica alla vigilia della 22a giornata della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Le due formazioni venete si contendono il primato quando restano soltanto due partite al termine della regular season, con la squadra allenata da Andrea Liberalotto che conserva due punti di margine e con le ragazze di Pierre Vincent che sperano in un passo falso delle avversarie ...

Ufficiali il nuovo titolo e la data d’uscita del film dei Soprano - il prequel della Serie arriva nel 2020 : La data d'uscita del film dei Soprano è diventata finalmente ufficiale: semplicemente intitolato Newark, come la cittadina americana in cui è ambientato, il prequel della serie cult di HBO arriva nelle sale americane il 25 settembre 2020, più di 13 anni dopo la messa in onda del finale in tv negli Stati Uniti. Resta da capire quale sarà la distribuzione del film e se, magari entro la fine del 2020, arriverà anche in Italia, dove la serie fu ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : si apre bene la Serie di playoff per Ritten e Cortina - partono male Gherdeina e Vipiteno : Sono iniziati stasera gli scontri ad eliminazione diretta del torneo europeo di Alps League: benone Ritten, vittoriosa tra le mura amiche contro il Kitzbuhel per 6-0, e Cortina, che si impone abbastanza a sorpresa sul campo del Feldkirch per 4-2. Escono invece da gara-1 con le ossa rotte Vipiteno e Gherdeina: i Broncos vengono sconfitti dallo Jesenice per 3-0, mentre i gardenesi sono superati dal Lustenau con il risultato di 6-3. Partiamo dai ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : Lodi e Forte dei Marmi vincono a fatica - cade Valdagno - tutto facile per Viareggio : Turno infrasettimanale per la Serie A1 di Hockey su pista, che ha vissuto questa sera il suo turno numero 23, con il ventiduesimo che invece verrà recuperato il prossimo sabato, 19 marzo, con Lodi e Forte dei Marmi che ricominciano il loro scontro al vertice a distanza con due vittorie esterne sofferte, rispettivamente su Lanaro Breganze (4-3) e Follonica (2-1 con gol decisivo di Jordi Burgaya). cade, e rovinosamente, il Valdagno, fermato sul ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : Lodi e Forte dei Marmi in trasferta nel turno infrasettimanale : Dopo la Coppa Italia, torna la Serie A1 di Hockey su pista 2019, per un campionato che sarà però molto diviso, e che sostanzialmente salterà un turno. La 22esima giornata, infatti, si disputerà quasi interamente sabato 19 marzo, mentre martedì 12 si giocherà la 23esima tornata stagionale. A spiccare sarà come al solito il duello a distanza tra Lodi e Forte dei Marmi, le due grandi deluse della Coppa Italia, che affronteranno rispettivamente ...

"Finalmente canterò per la Disney" Cristina D'Avena per la Serie tv ispirata a La Carica dei 101 : Debutterà su Sky il prossimo 18 marzo una nuova serie tv ispirata al celebre cartone de La Carica dei 101. E sarà proprio Cristina D'Avena che canterà la sigla del programma dedicato ai più piccoli. ...

Intramontabili dalmata - adesso della carica dei 101 c'è anche una Serie tv : Dei cartoon Disney con animali, anche i più amati della stagione cosiddetta 'classica' pre-digitale, 'Lilli e il vagabondo', 'Aristogatti', 'Re Leone', 'La carica dei 101' è senza rivali: il più ...

La carica dei 101 - arriva la Serie con la sigla di Cristina D’Avena : La carica dei 101 diventa una serie a cartoni animati, 101 Dalmatian Street: dal 18 marzo il cartone animato va in onda su Disney Channel (Sky 613) tutti i giorni alle 19,15. La nuova serie ha nella colonna sonora uno dei suoi punti di forza visto che la sigla di apertura, Centouno Dalmatian Street, è cantanta da Cristina D’Avena. 101 Dalmatia Street è prodotta interamente in Europa ed è stata sviluppata dal team Disney basato in ...

Bce : nuova Serie di aste T-Ltro da settembre 2019 a marzo 2021. Rinviato aumento dei tassi : La Bce ha annunciato una nuova serie di aste T-Ltro che saranno condotte a partire da settembre 2019 fino al marzo 2021. Ognuna di queste aste durerà 2 anni...

Lotta - Ranking Series Ruse 2019 : Francesca Indelicato eliminata al primo turno dei ripescaggi nei -57 kg : Si è chiusa quest’oggi la tre-giorni della seconda tappa del circuito Ranking Series di Lotta libera, in programma a Ruse, in Bulgaria. Dopo il terzo posto ottenuto nella seconda giornata da Frank Chamizo nei -74 kg, l’Italia non riesce a raccogliere un altro piazzamento sul podio con Francesca Indelicato, unica azzurra in gara nel day-3 della manifestazione bulgara. L’azzurra era stata eliminata al primo turno delle ...

Serie A - Napoli-Juventus : nerazzurri sfavoriti - le quote dei bookmakers : Le quote dei bookmakers: Napoli favorito sulla Juventus In questo campionato non era mai accaduto: per la prima volta la Juventus affronta un match da sfavorita e, soprattutto, non si tratta di una partita qualsiasi. Al San Paolo, contro il Napoli secondo in classifica, la squadra di Allegri parte da dietro nelle quote, offerta a 3,00 volte la scommessa sul tabellone SNAI. Sulla valutazione degli analisti ha probabilmente influito il fatto ...