Il populismo democratico

(Di lunedì 18 marzo 2019) "E io sono il ministro dell'Interno perché sto dentro ognuno di voi", scrive Giacomo Papi nel suo esilarante romanzo, "Il censimento dei radical chic", e così, in un lampo, colpisce il cuore del problema politico italiano di oggi: il rapporto tra politica e senso comune, in sostanza, chi segue chi.Ma andiamo con ordine. Non prima però di ricordare una citazione di Spinoza (Baruch), non dell'omonimo formidabile account Twitter, secondo cui, "gli uomini non nascono civili, lo diventano", la storia sembra farsi complessa, perciò proviamo a semplificare.Quando la politica era ideologia messa in pratica, una sorta di apostolato laico, il compito principale di un partito era quello di convincere il popolo delle proprie idee. A sinistra poi il "metodo" era talmente acquisito che nessuno l'ha mai messo in discussione. E ci sono motivi molto corposi per crederlo: ...

