Si avvicina il giorno in cui i nostri occhi potranno vedere i raggi infrarossi

agi

(Di domenica 17 marzo 2019) Li chiamiamo ‘' perché sono radiazioni con una frequenza inferiore (infra significa proprio ‘sotto') a quella del rosso, il colore che ha quella più bassa tra le sfumature visibili naturalmente. Sono quindi onde più lunghe di quelle che l'o umano riesce a cogliere (il nostro spettro visibile è compreso tra 430 e 770 nanometri), eppure sono dappertutto, ci circondano: l'uomo le emette, la stessa cosa fanno gli animali e gli oggetti le possono riflettere.Finora sfuggono ai, ma forse in futuro la situazione potrebbe cambiare: dieci ricercatori cinesi hanno infatti osservato che, iniettando neglidi alcuni topi speciali nanoparticelle di conversione di fotorecettori oculari appositamente messe a punto, i piccoli roditori riuscivano aanche le radiazioni infrarosse.Come funziona? Bisogna ‘accorciare' la lunghezza d'onda Gli esiti della ...

thotkindofguy : si avvicina sempre più il momento in cui mi ritirerò fra le montagne aspettando di suicidarmi giusto qualche giorno… - theyhelpedme_ : Siamo quasi ad Aprile and il giorno si avvicina e io non ci credo ancora - odetogevrard : Piantino del giorno: si avvicina il 23 marzo... -