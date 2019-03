Savona | insulti razzisti a 14enne | partita sospesa

blogo

(Di domenica 17 marzo 2019)oggi a Cairo Montenotte, in provincia di, per glirivolti dagli spalti a un calciatoredella categoria giovanissimi. L’arbitro, una donna, si è visto costretto a sospendere la gara due volte a causa degliche un gruppo di ragazzi tifosi della Cairese ha indirizzato al portiere della squadra avversaria, un adolescente di origini sudamericane in forze al Priamar di"Mio figlio è ferito e amareggiato, è un episodio vergognoso che non merita commenti se non un intervento deciso della Federazione, non si possono accettare certi episodi" ha detto la madre del ragazzino. I dirigenti della Cairese hanno prontamente condannato l’episodio rilasciando una dichiarazione al Secolo XIX: "Condanniamo il gesto. Nessuno deve permettersi di discriminare un'altra persona, ragazzo o adulto, per il colore della pelle. I nostri dirigenti ...

