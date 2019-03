Le Iene | anche Matteo Salvni si sottopone al loro test anti-droga

Taylor Mega sarebbe stata anche con donne - la sua 'mezza rivelazione' a Le Iene : ... https://www.superguidatv.it/Taylor-Mega-confessa-sono-stata-anche-con-delle-donne/ https://www.ilsussidiario.net/news/cinema-televisione-e-media/2019/3/12/Taylor-Mega-seduce-3-ragazzi-su-tinder-...

Dopo il caso Al Bano ora anche Toto Cutugno vIene bandito in Ucraina : Dopo Al Bano, l'Ucraina mette al bando anche Toto Cutugno. Già, perché alcuni deputati hanno chiesto al capo dei servizi di sicurezza del Paese, Vasily Gritsak, di non permettere al cantante75enne di mettere piede in territorio ucraino.Il motivo? Lo stesso valido per AlBano Carrisi, ovvero le presunte posizioni filorusse dell'artista. Lo ha reso noto uno dei parlamentari che hanno avanzato la richiesta, Viktor Romanyuk, confermando così di fatto ...

Taylor Mega sarebbe stata anche con donne - la sua 'mezza rivelazione' a Le Iene : Taylor Mega, ex protagonista dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, è stata scelta dalla redazione de Le Iene per realizzare un servizio in cui si parlava di Tinder, la popolare applicazione usata da tanti utenti per poter vivere incontri senza complicazioni sentimentali. L'influencer, nota anche per la relazione avuta con Flavio Briatore la scorsa estate, ha deciso di stare al gioco fingendosi una normale (si fa per dire) ragazza in cerca ...

Via della Seta - governo sotto attacco. E intervIene anche l'Ue : Milano, 12 mar., askanews, - Dopo la questione Tav si apre un nuovo fronte all'interno del governo: questa volta è la la Via della Seta. A far esplodere la polemica è la prevista firma di un ...

Le Iene contro Fausto Brizzi/ Video - Tania Sanchez Diaz non conosce Alessandra Bassi? : Le Iene tornano alla carica sul caso Fausto Brizzi, Video. Tania Sanchez Diaz non conosce Alessandra Bassi? E allora per la testimonianza a verbale...

Via della Seta - governo sotto attacco. E intervIene anche l’Europa : Sulla Via della Seta si apre una nuova frattura all'interno del governo, che è anche sottoposto agli attacchi delle opposizioni. A far esplodere la polemica è la prevista firma di un protocollo d'intesa fra Italia e Cina relativo all'iniziativa strategica infrastrutturale della "Belt and Road" (o "Nuova Via della Seta"). Proprio oggi la Commissione europea ha adottato una comunicazione in cui si ricorda che Pechino è un "partner" dell'Ue, ma ...

Conto corrente e mutuo con banche diverse - come si fa e quando convIene : Conto corrente e mutuo con banche diverse, come si fa e quando conviene mutuo e Conto corrente separati È possibile aprire un Conto corrente in una banca e accendere il mutuo presso un altro istituto di credito? La risposta è affermativa. Certamente bisognerà fare un’attenta valutazione dei costi per capire se giostrarsi su due banche possa essere conveniente sotto l’aspetto economico. O magari vedere se nella stessa banca è possibile ...

Uomini e Donne - rissa in studio. IntervIene anche un buttafuori. : Non c'è mai limite al peggio, nemmeno a Uomini e Donne. Non stiamo parlando soltanto delle liti tra Tina e Gemma, ma anche degli screzi e delle risse sfiorate nel corso del Trono Over. Alcuni componenti del parterre maschile, infatti, sono arrivati alle mani. Maria De Filippi ha dovuto per l'occasione ricorrere all'intervento di un buttafuori.Secondo le anticipazioni già messe in rete, nel corso dell'ultima registrazione del Trono Over di ...

Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta VS Giulia De Lellis/ IntervIene anche Taylor Mega : Pietro Tartaglione ha lanciato una frecciatina a Giulia De Lellis? L'esperta in tendenze ha risposto per le rime al fidanzato di Rosa Perrotta.

Barbara d'Urso intervIene sul caso Fogli : Corona asfaltato - frecciatina anche alla Marcuzzi : La conduttrice sbalordita da come è stata affrontata la vicenda all'Isola dei Famosi ne ha parlato a Pomeriggio Cinque

Il latte materno contIene anche funghi e batteri : (foto: Cavan Images/Getty Images) Il latte materno è un serbatoio di elementi benefici per il lattante. Oltre ad essere una fonte completa di nutrimento, con proteine, vitamine ed altri nutrienti, contiene anche batteri, come hanno mostrato diversi studi, che contribuiscono a formare il microbioma intestinale del neonato. Oggi, un gruppo di ricerca ha rilevato la presenza, nel latte materno, anche di fermenti e funghi. I ricercatori hanno ...

C’è posta per te : polemica per la frase forte di Anna. IntervIene anche Maria De Filippi - leggi per sapere cosa è accaduto : C’è posta per te, la frase forte di Anna scatena la polemica A C’è posta per te una frase non è piaciuta ai telespettatori. Quella pronunciata dalla signora Anna: “Io dopo le avevo detto... L'articolo C’è posta per te: polemica per la frase forte di Anna. Interviene anche Maria De Filippi, leggi per sapere cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

"Affitto stanza. No animali e no gay". L'annuncio a Roma fa indignare. IntervIene anche Virginia Raggi : "Stanza in condivisione con ragazzo italiano 28 anni, euro 200 al mese (tutto compreso). No animali e no gay". L'annuncio è apparso nel quartiere San Lorenzo di Roma. Nel cartello "affittasi", ancora un caso di omofobia. Dopo la circolazione della notizia, anche Virginia Raggi è intervenuta, con un messaggio apparso sui social. "L'annuncio privato apparso nel quartiere San Lorenzo che esclude gay e immigrati dalla ...

Uomini e Donne - dopo Andrea anche Teresa Langella intervIene su IG : 'Mi dissocio da tutti' : Sembra non esserci pace per Andrea Dal Corso dopo la decisione di riconquistare Teresa Langella. In seguito alle accuse di Martina Sebastiani, ex fiamma del veneto, il ragazzo era stato costretto ad intervenire via social ma la Sebastiani non è la stata l’unica a criticare Andrea. anche Antonio Moriconi, rifiutato dalla Langella, ha voluto dire la sua e proprio nelle ultime ore Dal Corso è tornato sui social per rispondere ai due ragazzi. Subito ...