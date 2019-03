Ginnastica artistica | Coppa del Mondo oggi 17 marzo | programma | orari e tv Come vedere

oasport

(Di domenica 17 marzo 2019)domenica 17si disputano le Finali di Specialità delladeldia Baku (Azerbaijan), in palio punti pesantissimi per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia cala gli assi pesanti: Vanessa Ferrari e Lara Mori vanno a caccia della vittoria al corpo libero, sono terza e prima dopo il turno eliminatorio e sono pronte per lottare con la quotata statunitense Jade Carey. La bresciana vuole salire sul podio per dare seguito al successo di Melbourne, la toscana sogna in grande dopo la quarta piazza di Cottbus: le due azzurre sono pronte per la battaglia e per muovere passi importanti verso il Sol Levante. In precedenza Lara sarà impegnata anche alla trave dove proverà a dire la sua dopo il quinto posto delle qualifiche.Di seguito il calendario completo, ildettagliato e glidelle Finali di Specialità della...

OA_Sport : #ginnastica Oggi Vanessa Ferrari e Lara Mori in Finale in Coppa del Mondo: orari, programma e come seguire le gare.… - fabriziobenzoni : Premiate a Palazzo Loggia le 34 ginnaste bresciane che si sono aggiudicate il podio al Campionato Nazionale di Ginn… - carbonia : In diretta dal Palazzetto dello Sport di Carbonia per il Campionato Regionale a squadre di Ginnastica Artistica Fem… -