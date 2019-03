Vasco Rossi Tour NonStopLive 2019 | date | prezzi biglietti e calendario

RED RONNIE/ "Tra Mick Jagger e Vasco Rossi mi ha colpito di più il pittore Congdon" : La lunga carriera di Red RONNIE, pioniere della televisione musicale, che oggi non apprezza Achille Lauro e i giovani rapper

Scaletta Vasco Rossi 2019 : quali canzoni ci saranno a Roma - Milano - Napoli e Torino per il Vasco Non Stop Live : Nei pRossimi paragrafi vedremo quali saranno le date e le tappe del Tour di Vasco Rossi 2019, ci faremo un’idea della Scaletta del Vasco Non Stop Live 2019 e riporteremo le indiscrezioni basandoci sulle scalette dei precedenti concerti quali Roma, Milano, Napoli, Torino. Ritorna a grande richiesta il mito indiscusso del rock italiano: Vasco Rossi. Dopo il successo del Modena Park nel 2017, anche detto la ‘tempesta perfetta’, che ha coinvolto ...

Sconti Trenitalia per i concerti di Vasco Rossi a Milano : codici da utilizzare per il biglietto del treno a metà prezzo : Sconti Trenitalia per i concerti di Vasco Rossi a Milano: in occasione dei 6 eventi allo Stadio San Siro di Milano, Trenitalia consente ai fan del Blasco di utilizzare un codice sconto per ottenere riduzioni sui biglietti dei treni. Il Vasco Non Stop Live sarà allo Stadio San Siro di Milano nelle date 1, 2, 6, 7, 11 e 12 giugno 2019 e Trenitalia invita i fan a spostarsi tramite Le Frecce, Intercity o Intercity Notte per i quali rende ...

Speciale TG5 su Vasco Rossi sabato 9 marzo - il rocker racconta la sua poetica dagli anni ’80 ad oggi (video) : Un nuovo Speciale TG5 su Vasco Rossi sabato 9 marzo va in onda su Canale5 in seconda serata, a partire da mezzanotte e quaranta nella notte tra sabato e domenica. Dopo il consueto appuntamento con C'è Posta per Te, Canale5 propone uno Speciale inedito che ha per protagonista il rocker di Zocca, a pochi mesi dal nuovo tour che lo vedrà esibirsi a Lignano Sabbiadoro, Milano e Cagliari tra maggio e giugno 2019. Intervistato in uno studio di ...

Biglietti per il soundcheck di Vasco Rossi per il VascoNonStop Live 2019 del 26 maggio a Lignano : come accreditarsi : come per il precedente tout, anche quest'anno è possibile ottenere gratuitamente i Biglietti per il soundcheck di Vasco Rossi per il VascoNonStop Live 2019 del 26 maggio in scena a Lignano Sabbiadoro, allo stadio comunale Teghil. Dal 7 marzo sono infatti aperte le procedure di accreditamento che serviranno a distribuire ai soli iscritti al fan club, salvo esaurimento disponibilità, i Biglietti per assistere alla prova generale dei concerti di ...

Il video trailer di Vasco Rossi per il tour VascoNonStop Live 2019 alle porte : “Voglia di rock!” : Le note di Cosa succede in città accompagnano il primo video trailer del VascoNonStop Live 2019 ormai alle porte: è sempre Pepsy Romanoff, ormai storico collaboratore del rocker, a firmare la regia del nuovo tour che sarà sostanzialmente composto da una residency a Milano e una doppietta a Cagliari, anticipate da una data zero a Lignano Sabbiadoro a fine maggio. Dopo alcuni videoclip tratti dall'ultimo tour degli stadi e sempre diretti da ...

Stef Burns - chitarrista di Vasco Rossi/ Derubato degli strumenti : 'non comprateli' : Stef Burns, il chitarrista di Vasco Rossi è stato Derubato a Milano: sottratti tutti gli strumenti dal box della sua abitazione. L'appello sui social.

Vasco Rossi Tour NonStopLive 2019 : date - prezzi biglietti e calendario : Vasco Rossi Tour NonStopLive 2019: date, prezzi biglietti e calendario date Tour Vasco Rossi 2019 Di seguito i prezzi dei biglietti per le 4 date di Milano. I costi indicati sono comprensivi di tutte le commissioni di prevendita. Sono escluse solo le spese di spedizione di 9,49 euro a transazione (spedizione per l’Italia). PRATO GOLD 96,60 € PRATO 78,49 € 1° ANELLO ROSSO NUM 96,60 € 2° ANELLO ROSSO NUM 78,49 € 1° ANELLO VERDE E BLU NUM 62,79 ...

Truffa dei diamanti : ecco cosa è successo a Vasco Rossi : Sembra incredibile, che persone di un certo calibro come Vasco Rossi o Federica Panicucci, con assistenti, commercialisti e manager riescano a farsi imbrogliare come qualsiasi altra persona che non può affidarsi ad uno staff come il loro, ed invece è stato proprio così. Sia Vasco Rossi, che ha perso due milioni e mezzo di euro, sia Federica Panicucci che ne aveva investiti 55 si sono visti Truffati senza poter far nulla.Nel caso di Vasco Rossi, ...

Truffa diamanti : si parla tanto di Vasco Rossi - ma nessuno s’interessa di chi ha davvero perso tutto : Ci sono frasi insopportabili, quelle che solo a sentirle ci urtano. Tra queste c’è ne una: la classica “Io l’avevo detto!”. Che fastidio. Eppure oggi mi tocca dirlo, io l’avevo detto e, ancora, io so e ho le prove perché di insopportabile in giro c’è molto di più: ci sono quelli che ti stringono la mano con la destra e nella sinistra tengono una pietra, ci sono quelli che guardano i dati anagrafici degli sfregiati e scelgono di raccontare le ...

Federica Panicucci e Vasco Rossi vittime della "truffa dei diamanti" : I preziosi sarebbero stati ceduti a prezzi gonfiati agli acquirenti. Tra gli indagati anche cinque banche

Truffa sui diamanti - a Vasco Rossi investimento proposto da Banco Bpm : E' stato Banco Bpm a proporre l'acquisto di diamanti per oltre 2,5 milioni di euro a Vasco Rossi . Il particolare emerge dagli atti delle indagini coordinate dal procuratore aggiunto di Milano ...

Truffa diamanti : indagate 5 banche - fra i raggirati anche Vasco Rossi : Nell'indagine sono coinvolte Banco Bpm, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps e Banca Aletti, e due società, per Truffa aggravata e autoriciclaggio. La rockstar avrebbe investito 2 milioni e mezzo di euro, ...

Truffa diamanti - a Vasco Rossi l'affare fu proposto dal Banco Bpm : I gioielli sarebbero stati acquistati attraverso la società Idb, secondo quanto emerge dagli atti dell'inchiesta della Procura di Milano che ha condotto a un sequestro da 700 milioni