Universo Marvel | Kevin Feige svela il nome del personaggio che prenderà il comando

Captain Marvel : il primo film dell’ Universo cinematografico Marvel senza Stan Lee : Captain Marvel : il primo film dell’Universo cinematografico Marvel senza Stan Lee Nelle sale dal 6 marzo 2019, Captain Marvel è l’ultimo film del momento della casa cinematografica Marvel . Si tratta del primo film dell’universo Marvel ad avere una supereroina come protagonista assoluta, il che rappresenta un’ottima scusa per recarsi nelle sale cinematografiche durante la giornata dell’8 marzo (Festa della ...

Avengers : Endgame - il film durerà 3 ore e dividerà l'Universo Marvel in due parti (RUMORS) : Secondo i fratelli Russo, è probabile che il film "Avengers: Endgame" raggiunga e superi anche le 3 ore. Questo perché, ponendosi alla conclusione di un ciclo di ben 22 pellicole, richiede un tempo decisamente superiore a quello solito per essere sviluppato al pieno delle sue possibilità. Non è questa però la più grande novità di cui si vocifera in queste ore. Sembrerebbe infatti che, dopo Endgame, i film Marvel non proseguiranno con le modalità ...