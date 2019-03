cosacucino.myblog

(Di sabato 16 marzo 2019) Ialsono delle deliziose praline che ricordano il dolce per eccellenza della pasticceria italiana: il. Gli ingredienti infatti sono gli stessi: mascarpone, savoiardi e caffè.La veste però è diversa: all’eleganza e alla classicità del dolce tradizionale subentrano la praticità e la semplicità di queste deliziose praline, che fanno deluna versione decisamente moderna. Pochissimi ingredienti e facilissimi da fare: è un’idea perfetta per chi non è molto pratico con la pasticceria o per chi vuole un dessert veloce e last minute. Ingredienti •250 g di mascarpone •3 cucchiai di caffè •70 g di savoiardi •50 g di zucchero •q.b di cacao in polvere PreparazionePer iniziare la preparazione deialbisogna innanzitutto preparare il caffè e zuccherarlo. Si può optare per la classica moka oppure utilizzare la più pratica macchina del ...

consiglicucina : Un tiramisù finger food che si prepara in pochissimo tempo: ecco i TARTUFINI AL TIRAMISÙ ? Tutti i Passaggi >>… -