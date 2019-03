Strage,terrorista inviò mail a premier

Brenton Tarrant, l'attentatore delle moschee a Christchurch,in Nuova Zelanda ha inviato,poco prima dell'attacco, unaallaJacinda Ardern,ad altre istituzioni e ai media, contenente il proprio 'manifesto', The Great Replacement, e parlando dellacome di un fatto già accaduto. Lo rivela il sito del New Zealand Herald. "La", ha spiegato un portavoce del governo, "spiegava le ragioni dell'attacco. L'autore non scriveva che era quel che stava per fare. Non c'e' stato modo di fermarlo".(Di sabato 16 marzo 2019)

riotta : Strage in due moschee #NewZealand 40 morti, diretta terrorista su Facebook. Il killer italiano #Traini preso a mode… - angelomangiante : C'erano pure dei bimbi nella strage dei 49 innocenti. Un numero anche superiore se un eroe a mani nude non avesse d… - sictwit : RT @beretta_g: Il terrorista della strage di #ChurchChrist, B. #Tarrant è un #legaledetentorediarmi: si esercitava un club di tiro sportivo… -