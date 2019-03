Sono stati sorteggiati i gironi dei Mondiali di basket in Cina

La Chiesa cattolica polacca ha detto che tra il 1990 e il 2018 al suo interno Sono stati compiuti abusi sessuali su almeno 382 minorenni : Tra il 1990 e il 2018 almeno 382 minorenni hanno subito abusi sessuali in Polonia da membri della Chiesa cattolica: 198 di loro avevano meno di 15 anni. Lo ha riferito la stessa Chiesa cattolica polacca, pubblicando un rapporto sulla

Secondo il responsabile di PlayStation Italia "i contenuti esclusivi Sono la strada da percorrere" : Ci sono delle ragioni per cui la PlayStation 4 è diventata la console dominante di questa generazione, ovvero le esclusive che Sony ha proposto al suo pubblico. Creando prodotti avvincenti e qualitativamente eccelsi, si sono aggiudicati il favore della maggior parte degli utenti. Infatti, Secondo il responsabile di PlayStation Italia, Marco Saletta, i contenuti esclusivi sono la vera chiave del successo. Come segnalato da Gamebolt, Saletta ha ...

Simeone fa i complimenti alla Juve : 'Sono stati più bravi di noi e hanno meritato la vittoria' : TORINO - 'La Juve è stata molto simile all'Atletico dell'andata. Noi abbiamo sofferto, come era accaduto a loro all'andata: passano ed è giusto così. hanno meritato. Il carattere dei miei? Non ho ...

Negli Stati Uniti circa 50 persone Sono state formalmente accusate di una frode per permettere ai figli di ricche famiglie di accedere alle più importanti università : Negli Stati Uniti circa 50 persone sono state formalmente accusate di una frode per permettere a figli di ricchi imprenditori e attori di accedere alle più importanti università del paese, tra cui Yale e Stanford. Il capo dell’organizzazione William “Rick” Singer,

Courmayeur : i fuoripista Sono costati cari a due sciatori travolti da valanghe : Giornata intensa per il Soccorso alpino, oggi, infatti, sono stati due gli sciatori travolti da valanghe sulle piste di Courmayeur. Un inglese è rimasto ferito dopo essere stato investito da una valanga di non grandi dimensioni mentre scendeva fuoripista vicino il ghiacciaio del Toula, non è stato sepolto dalla neve ma ha perso gli scii prima di essere recuperato in elicottero dal Soccorso alpino valdostano. I traumi riportati agli arti ...

Arrestati gli assassini di Marielle Franco : Sono due ex agenti della polizia militare : La polizia brasiliana ha arrestato i due presunti autori materiale dell'omicidio di Marielle Franco, la consigliera comunale di Rio de Janeiro uccisa insieme al suo autista il 14 marzo 2018: si tratta di due ex agenti della polizia militare. I fermati sono il sergente della polizia militare Roni Lessa, accusato di essere l'esecutore materiale dell'omicidio, e l'agente Helio Veira de Queiroz, sospettato di essere l'autista. I FATTI - Marielle ...

Sono stati arrestati il presidente e l’amministratore delegato di Blutec - la società che controlla l’ex stabilimento Fiat di Termini Imerese : Questa mattina Sono stati arrestati dalla Guardia di finanza Roberto Ginatta e Cosimo Di Cursi, il presidente e l’amministratore delegato di Blutec, la società che controlla l’ex stabilimento Fiat di Termini Imerese e per cui lavorano ancora circa 700 operai.

La fidanzata di Luke Perry : "Gli 11 anni vicino a Luke Sono stati i più felici della mia vita" : Di Wendy Madison Bauer non si trovano foto sui social, solo pochi scatti ufficiali in compagnia di Luke Perry. Lei era la fidanzata dell'attore, recentemente scomparso in seguito a un ictus, e ha mantenuto la riservatezza anche nel dolore. Solo adesso ha deciso di rompere il silenzio, per ringraziare tutti della vicinanza mostrata. Lo ha fatto attraverso una nota, pubblicata da People. "sono grata di aver potuto trascorrere del tempo con lui. Mi ...

Nuove vie della seta : cosa Sono e perché gli Stati Uniti ostacolano la partecipazione dell'Italia : Shutterstock - Porto di Venezia Anche Garrett Marquis, Consigliere alla sicurezza nazionale, aveva scritto: «L'Italia è un'importante economia globale e una grande meta d'investimento. Non c'è ...

Già barano i Huawei P30 e P30 Pro - i sample fotografici Sono stati scattati con una reflex : I Huawei P30 e P30 potranno di certo scattare foto di elevata qualità ma non esattamente quelle che abbiamo visto nel weekend e sono state proprio pubblicate dal produttore sul suo canale social Weibo. Avevamo trattato le immagini in questione, commentandole con il dovuto entusiasmo. Peccato davvero dover ammettere di essere stati vittime, noi come tutta la stampa di settore nazionale e internazionale, di un bluff davvero di cattivo ...

In Sardegna Sono stati scelti i vincitori del premio Gianni Massa : Federica Ginesu, la trasmissione 'Monitor dell'emittente 'Videolina' e la fotografa Elisabetta Messina sono i vincitori della sezione Giornalismo della prima edizione del premio 'Gianni Massa', dedicato allo storico responsabile per 40 anni dell'AGI della Sardegna. Menzioni speciali sono state assegnate venerdì 8 marzo a Cagliari, durante una cerimonia nell'Auditorium del Conservatorio di musica, alle redazioni regionali delle agenzie di stampa ...