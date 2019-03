Sapiens - Un solo pianeta | diretta

blogo

(Di sabato 16 marzo 2019)Sta per iniziare- Un, il nuovo programma sulla natura di Mario Tozzi su Rai3. Segui lasu Tvblog!- Un, anticipazioni puntata 16 marzo 2019 La divulgazione scientifica e ambientale torna su Rai3 in prima serata con il volto di Mario Tozzi, con– Un, in onda il sabato a partire dal prossimo 16 marzo alle 21.45.Un programma che pone domande sull'uomo, sulla natura, sullo spazio, sulla terra e sul futuro dei, cercando le risposte con accurate indagini sul campo. La scienza diventa così un racconto avvincente e spettacolare grazie alla narrazione di Mario Tozzi, scienziato, divulgatore e appassionato esploratore che ritorna in uno spazio cruciale di Rai3 dopo aver condotto alcuni dei programmi storici della rete.- Unpubblicato su TVBlog.it 16 marzo ...

