Ranieri lancia il tandem ceco-bosniaco | a Ferrara con Dzeko e Schick dal 1°

(Di sabato 16 marzo 2019) Roma – Trasferta indisiosa per la nuova Roma targata. Oggi alle 18 i suoi ragazzi saranno di scena sul mai banale campo della Spal. A, con i padroni di casa alla disperata ricerca di punti utili per la permanenza in serie A, i giallorossi proveranno a salire momentaneamente al 4° posto in classifica, aspettando il derby tra Milan e Inter di domenica sera. Capitolini reduci dalla vittoria, seppur sofferta, contro l’Empoli nell’ultima gara disputata, che ha permesso all’11 romanista di rimanere in scia proprio delle due milanesi. La cura, subentrato all’uscente Di Francesco, non ha per forza di cose ancora sortito il proprio effetto. Il successo sui toscani, targato El Shaarawy e, è stato ancora una volta stentato e fin troppo sudato, trascinando dietro di sé tutte le difficoltà incontrate nel corso della stagione.Difficoltà ...

