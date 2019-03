Più lavoro e più soldi | un welfare per fare figli

Maurizio Gardini. Più lavoro e un welfare inclusivo : Secondo la nostra visione non ci può essere una prospettiva per alcuni e l'esclusione per altri, altrimenti si crea l'economia delle differenze e delle distanze che genera conseguenze devastanti. La ...

Lavoro - la Cgil : in Liguria Più occupazione - ma 'frenata' a fine 2018 : Nel quarto trimestre si sono presentati, tutti insieme, gli elementi di criticità per la nostra economia che si sono riflettuti pesantemente nel mercato del Lavoro ligure'. Anche sui tassi relativi a ...

Lavoro in Europa - dove è Più pesante e dove Più leggero – infografiche : Lavoro in Europa, dove è più pesante e dove più leggero – infografiche Lavorare non è una passeggiata, si sa. Ma in alcuni luoghi è ancora più faticoso. Secondo una ricerca di Eurostat vi sono molte differenze tra Paese e Paese riguardo alle modalità in cui si svolge l’attività lavorativa. E’ possibile selezionare nella nostra infografica la condizione di Lavoro e osservare quanti si trovano a lavorare in questa. ...

L'Italia del lavoro è sempre Più spaccata a metà : Il mercato del lavoro ha ripreso quota nel 2018: si contano infatti 192 mila occupati in più, +0,8 in termini percentuali, ma tale aumento riguarda solo i contratti a tempo determinato. È quanto si ...

Lavoro - nel 2018 Più occupati. Istat : "Ma solo con contratti a termine" : Buone notizie dall' Istat . Nel 2018 il tasso di disoccupazione in Italia è diminuito al 10,6% dall'11,2% del 2017. Complessivamente il numero dei disoccupati italiani si è ridotto di 151 mila unità. ...

Mercato del lavoro e robot : l'Italia la Più penalizzata - le figure che subiranno cambiamenti - InvestireOggi.it : Si continua a parlare di come l'automazione e l'intelligenza artificiale avranno un ruolo predominante nel futuro del Mercato del lavoro. Secondo lo studio " Intelligenza artificiale, innovazione, ...

Scuola - Bussetti : ‘Sono il Più grande datore di lavoro d’Italia : bisogna rimettere in gioco tutti’ : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista a ‘Panorama’, all’interno della quale ha parlato della sua attività nel dicastero di Viale Trastevere. ‘Ora io sono il più grande datore di lavoro d’Italia – ha affermato l’esponente della Lega Nord – Un milione e duecentomila dipendenti’. ‘Sono il più grande datore di lavoro ...

Lavoro in Cina - ecco i profili Più richiesti : Tempio del cielo, Pechino, Cina (Pixabay) Si conferma la richiesta di economisti e ingegneri, mentre cresce la ricerca di profili scientifici che siano in grado di interagire con colleghi e clienti cinesi. È quanto emerge dall’edizione 2019 dell’Italy China Career Day, l’unico evento in Italia che mette in contatto aziende alla ricerca di personale specializzato sulla Cina e candidati con competenze cinesi. Organizzato dalla Fondazione Italia ...

"Non accetto Più che si chieda ad una donna a un colloquio di lavoro se ha intenzione di essere madre. È una domanda sessista' : Se continua così avremo solo un mondo geriatrico". In questo momento in Italia, politicamente e non solo, si respira un clima particolare. Lei che ha spesso preso posizione anche con scelte ...

Lavoro : Gi Group - 240 corsi per qualificare Più di 2.000 persone nel 2019 : Roma, 6 mar. (Labitalia) - Anche per il 2019 Gi Group, la prima multinazionale italiana del Lavoro,[...]