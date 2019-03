Nuova Zelanda, il ghigno di Brenton Tarrant in aula: il killer fa il gesto dei suprematisti (Di sabato 16 marzo 2019) Brenton Tarrant, l'autore della strage nelle moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, si è presentato nell'aula del tribunale ammanettato e a piedi nudi nella tuta bianca dei detenuti. Secondo la stampa locale, avrebbe sorriso e fatto il gesto dei suprematisti quando i reporter lo hanno fotografato, affiancato da due agenti della polizia.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di sabato 16 marzo 2019), l'autore della strage nelle moschee di Christchurch, in, si è presentato nell'del tribunale ammanettato e a piedi nudi nella tuta bianca dei detenuti. Secondo la stampa locale, avrebbe sorriso e fatto ildei suprematisti quando i reporter lo hanno fotografato, affiancato da due agenti della polizia.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

Inter : ?? | I nostri pensieri vanno a tutte le persone colpite in Nuova Zelanda dagli attacchi terroristici #FCIM - GiuseppeConteIT : Sgomento per quanto accaduto in Nuova Zelanda. Il mio cordoglio per le vittime e il mio partecipe pensiero ai ferit… - welikeduel : 'Sincero dolore per quello che è successo in Nuova Zelanda. Il razzismo c'è, non è folklore, non è nostalgia malata… -