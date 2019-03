Muore mentre è in bici il prof Valerio Nobili | luminare e pediatra del Bambin Gesù di

Medico dell'ospedale Bambino Gesù a Roma Muore in bici mentre attraversa i binari del tram : Alcuni testimoni lo hanno visto accasciarsi in sella alla sua bicicletta sui binari del tram 19. Nelle vicinanze c'era anche una pattuglia dei vigili urbani del II Gruppo che è subito...

Treviso - Muore mentre dà alla luce il suo bimbo : Francesca se ne va a 34 anni : Una vera e propria tragedia quella che si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Treviso, precisamente all'interno dell'ospedale del noto comune di Oderzo. La trentaquattrenne, Francesca Schirinzi, infatti, ha perso la vita subito dopo aver messo al mondo il proprio bambino, senza neanche poter gioire per il lieto evento. Secondo quanto si apprende dal sito Fanpage.it, infatti, pochi minuti dopo il parto, la donna originaria di ...

Napoli - travolto mentre era in scooter : Muore a soli 21 anni - indagato un 31enne : Altra grave vicenda quella accaduta nei giorni scorsi a Napoli, precisamente nel noto quartiere di Agnano. Un incidente stradale che si è rivelato fatale per il giovane Carmine Ruggiero, un ragazzo di appena ventuno anni originario di Pozzuoli, travolto e ucciso mentre era a bordo della sua moto. Secondo quanto riferisce il noto sito Napoli Today, infatti, il tragico sinistro si è verificato nella serata di domenica 10 marzo, intorno alle ore ...

Valeria - 39 anni - si accascia e Muore in strada mentre porta a spasso il cane : Una donna di 39 anni è morta improvvisamente in strada mentre stava portando a spasso il cane. È successo in provincia di Palermo, a Santa Flavia, dove Valeria Chiarello, artigiana, si è sentita male ...

Malore mentre è in luna di miele - Nicola Muore 6 giorni dopo le nozze : Vogliamo la verità : Era in viaggio di nozze quando ha avuto un Malore improvviso ed è morta. Nicola Spencer aveva 42 anni e da meno di una settimana si era sposata con il compagno Jason Nicholls, amico di infanzia, con cui aveva condiviso moltissime cose. La coppia era in viaggio di nozze a Fuerteventura quando Nicola ha iniziato a stare male e due giorni dopo è morta.--Erano volati alle Canarie per rilassarsi e godersi il loro amore, ma poco dopo l'arrivo la ...

Ci manchi piccola principessa! A 18 mesi Muore soffocata dal suo orsacchiotto mentre dorme : La mamma l'aveva mesa nel lettino insieme al suo orsacchiotto, in modo che riposasse serena come sempre, mai avrebbe pensato che potesse avvenire una simile tragedia. La piccola Connie Rose è morta nel sonno a soli 18 mesi, probabilmente proprio perché soffocata dal suo orsacchiotto.--I fatti risalgono al marzo scorso, ma solo dopo molto tempo la madre, Dexy Leigh Walsh Dexy, dalla Scozia, ha trovato la forza di raccontare quello che è successo. ...

Ha un infarto mentre è in vacanza sulla neve : modella e reginetta di bellezza Muore a 20 anni : La morte di Lotte van der Zee, modella di origine olandese e vincitrice dell'edizione 2017 del titolo di Miss Teen Universe. La ragazza ha avuto un attacco di cuore mentre era a Westendorf, in Austria, per una breve vacanza sulla neve con la famiglia per festeggiare il suo 20esimo compleanno. Il decesso è stato comunicato dai genitori lo scorso mercoledì, 6 marzo, dopo due settimane di coma, tramite un messaggio pubblicato sul profilo Instagram ...

Brindisi - tragico schianto mentre torna da lavoro : Robertina Muore tra le lamiere dell’auto : La donna aveva da poco terminato il suo turno come cuoca nella cucina di una mensa e stava tornando a casa con la sua auto quando è stata coinvolta in un terribile schianto frontale con un furgone che non le ha dato scampo. Ferito in maniera non grave invece l'uomo al volante dell'altro mezzo coinvolto.Continua a leggere

Firenze - Muore mentre gonfia le gomme del pullman : svenuto e colpito dalla pistola : Un 58enne è morto questa mattina mentre gonfiava le gomme di un autobus in un deposito di Firenze: secondo una prima ricostruzione avrebbe avuto un malore e sarebbe stato poi colpito dalla pistola di erogazione dell'aria.Continua a leggere

“Picchiata mentre mangiava” - Bianca Muore a 4 anni : sul suo corpo segni di abusi sessuali e botte : La piccola Bianca Godoy è morta la settimana scorsa in Argentina all’età di quattro anni. Sua madre e il compagno sono stati arrestati quando i medici hanno scoperto che sul corpo della bimba c’erano numerose lesioni: dalla successiva autopsia sono emersi segni di abusi sessuali, torture, morsi e botte.Continua a leggere

Arezzo - si schiantano mentre vanno al torneo : mamma Muore davanti al figlio promessa del tennis : Una donna di quarantanove anni residente a Perugia è morta davanti al figlio di dodici anni, promessa del tennis. L’incidente tra la sua auto e un camion è avvenuto sabato pomeriggio sulla strada statale 73 nella zona del Torrino, nell'Aretino. La donna stava accompagnando il figlio a un torneo ad Arezzo.Continua a leggere

