ilgiornale

(Di sabato 16 marzo 2019) Quando i tedeschi marciano in parata fanno sempre, chissà perché, un effetto inquietante. Ombre del passato, o forse semplicemente il suono non proprio suadentelingua di Goethe in versione slogan. E insomma giovedì pomeriggio, quando ventimila crucchi sono partiti in corteo dal centro di Milano diretti verso lo stadio di San Siro per Inter-Eintracht, qualche brividino qua e là l'hanno fatto scorrere. Qualche vecchio cronista riviveva un flash ingiallito: Mondiali 1990, i tifosi tedeschi che calano su piazza del Duomo e la devastano indisturbati. Invece, a dispetto dei crani rasati, dei labari un po' lugubri e delle pance gonfie di birra, si sono comportati come scolaretti in gita: tre petardi di piccolo calibro, qualche adesivo appiccicato qua e là. Gute jungs, verrebbe da dire, bravi ragazzi.Se non fosse per il torrente, anzi il fiume, anzi il Niagara di pipì che il corteo dei ...

amnestyitalia : Nasrin ha dedicato la vita a difendere i diritti delle #donne in #Iran. La vergognosa condanna di ieri, avvenuta do… - Ale_De_Chirico : L'oltraggio alla chiesa del Cenacolo brucia più della sconfitta - Cleo63522213 : RT @ElenCaSc: #quartogrado il film del #massacro in moschea che avete mandato in onda oggi è un oltraggio alla richiesta dei #neozelandesi… -