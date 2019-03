Inter | è rivoluzione totale | tutti i big con la valigia in mano | salutano in 5 NOMI e ...

Inter - è un derby anti-fallimento. Rivoluzione cinese nel nome di Conte : Il day after si fonde nella lunga attesa del derby. L'Inter cacciata a pedate fuori dall'Europa, per rientrarci l'anno prossimo dalla porta principale, dovrebbe evitare di perdere col Milan. Perché se anche dopo domani mancheranno altre 10 partite, il rischio di finire inghiottita in un vortice con le due romane e magari gli outsider Torino e Atalanta è molto alto. E pensare che alla fine del girone di andata (8 partite fa), l'Inter era ...

Inter - Mourinho continua ad essere accostato alla panchina : se arriva - sarà rivoluzione : La prossima estate l’Inter potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione, sia a livello tecnico, sia a livello societario. L’amministratore delegato Giuseppe Marotta ha avuto carta bianca da parte del patron di Suning, Jindong Zhang, nel vertice avuto in Cina, a Nanchino, prima di essere ufficializzato. A rischio ci sarebbe anche il direttore sportivo, Piero Ausilio, sul quale ci sarebbero indiscrezioni circa un presunto Interesse della Roma. ...

Nuova Renault Clio - la rivoluzione comincia dall'Interno : Nella console centrale c'è uno schermo verticale da 7 o 9,3' dedicato all'infotainment Easy Connect con Easy Link e alla gestione del Multi Sense, con le modalità Eco, Sport e MySense,, mentre ...

Inter - Conte sarebbe in pole per la panchina : pronta la rivoluzione con Marotta (RUMORS) : Il futuro di Luciano Spalletti sembra destinato ad essere lontano da Milano. L'attuale tecnico dell'Inter difficilmente verrà confermato a fine anno visti i risultati altalenanti di questa stagione. L'allenatore è finito al centro delle polemiche non solo per alcune scelte, ma anche per la questione Mauro Icardi. Il rapporto con il centravanti argentino è diventato burrascoso e si attende solo una pace armata per il bene del club, almeno fino a ...

Inter - rivoluzione a centrocampo : tre grandi obiettivi - tra questi ci sarebbe Rakitic : L'Inter ha cominciato a muoversi con largo anticipo per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. I nerazzurri rivoluzioneranno la propria rosa viste le carenze che sono state messe in evidenza quest'anno. In particolar modo, il reparto che subirà maggiori variazioni è il centrocampo. In tanti potrebbero lasciare Milano ma in particolare sono tre i giocatori destinati all'addio. Uno è Roberto Gagliardini, che piace tanto al tecnico ...

Inter - Zhang furioso : sarebbe pronta la rivoluzione con Conte : L'andamento dell'Inter in questo 2019 è stato disastroso fino a questo momento. I nerazzurri ieri sono scivolati al quarto posto in classifica, superati dal Milan, e con il piazzamento in Champions a rischio se non ci sarà la scossa. In campionato, nelle prime sette giornate del girone di ritorno sono arrivate due sole vittorie (contro la Sampdoria e il Parma) a fronte di tre sconfitte (contro Torino, Bologna e Cagliari) e due pareggi (Sassuolo ...

Rivoluzione Inter - da Spalletti a Icardi : la strategia di Zhang : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', MILANO - Comunque vada a finire questa stagione, l'Inter 2019-20 sarà diversa ...

Inter - furia Zhang : rivoluzione a giugno : Un top player, secondo i l Corriere dello Sport, arriverà a centrocampo . Rakitic, Modric, Kroos e Ndombele sono i profili che piacciono di più oltre all'inserimento di un elemento di prospettiva ...

Inter - rivoluzione in mezzo se torna Mourinho : in pole Barella : In casa Inter continuano a susseguirsi i rumors su un possibile ritorno di José Mourinho sulla panchina nerazzurra. Nei giorni scorsi si è ipotizzato il fatto che il potente agente Jorge Mendes abbia offerto il tecnico portoghese al club meneghino, una proposta che non sorprenderebbe più di tanto per via della posizione di Luciano Spalletti, che in questo momento è tutt'altro che solida. La squadra nerazzurra è in piena crisi di risultati con un ...

Inter - Suning vorrebbe Conte e prepara la rivoluzione (RUMORS) : La sconfitta in coppa Italia, ai calci di rigore contro la Lazio, continua a far male in casa Inter. Un ko pesante che ha messo in seria discussione il futuro del tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti. Il lavoro dell'ex allenatore della Roma è sotto gli occhi di tutti visto che con lui alla guida il club nerazzurro è tornato in Champions League dopo otto anni di assenza ed è tornato a respirare l'aria di vertice. Nelle ultime settimane, però, ...

Inter - fatta per Soares ma non solo : pronta la rivoluzione nell'undici di Spalletti : L'Inter comincia a muoversi sul mercato in questi ultimi giorni. La società nerazzurra sembrava potesse restare immobile ma nelle ultime ore c'è stato un cambio di rotta dettato anche dalle esigenze all'Interno della rosa. Continuano i problemi fisici per il terzino croato, Sime Vrsaljko, che dovrebbe saltare anche la prossima sfida di campionato contro il Torino, allo stadio Grande Torino, domenica alle ore 18. Per questo motivo il club ...

Inter - rivoluzione sulle fasce : ecco Cèdric Soares : Il portoghese preso dal Southampton per rifare gli esterni. In estate il resto del lavoro di Marotta e Ausilio