ilpost

(Di sabato 16 marzo 2019) Venerdì, per la quarta settimana consecutiva, insi è tenuta una grandeil82ennee i suoi alleati. I manifestanti hanno chiesto le dimissioni di, al potere da vent’anni, e un cambio generale del sistema

MLGrandin1 : RT @ilpost: In Algeria c’è stata un’altra enorme protesta contro il presidente Abdelaziz Bouteflika e i suoi alleati - Sgrassatore1 : RT @ilpost: In Algeria c’è stata un’altra enorme protesta contro il presidente Abdelaziz Bouteflika e i suoi alleati - ilpost : In Algeria c’è stata un’altra enorme protesta contro il presidente Abdelaziz Bouteflika e i suoi alleati -