Basilicata | Salvini | centrodestra unito Ai contestatori | ' Meno canne'

Basilicata - Salvini contestato per 20 minuti : “Fascista - bugiardo!”. E lui provoca : “Non vi sento - basta canne” : Quasi 20 minuti di contestazioni (nel video, un riassunto di quello che è successo), ovvero la durata complessiva dell’intervento dal palco di Villa d’Agri (Potenza), nei confronti del leader della Lega, Matteo Salvini: cori, striscioni e cartelli di un gruppo di persone che ha criticato il ministro dell’Interno. Lui, in Basilicata in vista delle elezioni regionali del 24 marzo, li ha provocati: “Non ci sono più i ...

Salvini contestato in Basilicata - il ministro ai manifestanti : “La mattina meno canne e più uovo sbattuto” : Matteo Salvini in piazza a Marsicovetere per un comizio in diretta streaming viene contestato da un gruppo in protesta. Il ministro dell’Interno incalza i suoi oppositori: “Ragazzi non vi si sente, non ci sono più i contestatori di una volta: la mattina fatevi un uovo sbattuto… meno canne e più uovo sbattuto!“, ironizza. Al termine del comizio, il vice premier ringrazia tutti, compresi coloro che alzano striscioni di ...

Regionali Basilicata - Salvini star e centrodestra in testa con 'Pittella boys' : Matteo Salvini fa la star nelle piazze del materano e potentino, ma, in vista delle Regionali del 24 marzo in Basilicata, il centrodestra vola nei sondaggi non solo per la presenza insistente del vicepremier leghista. Cinque le liste a sostegno dell'ex generale della Guardia di Finanza Vito Bardi, scelto da Forza Italia: per la prima volta il centrodestra sembrerebbe pronto a sfidare il centrosinistra in una terra rimasta democristiana da Emilio ...

Di Maio in Basilicata per la sfida con Salvini alle regionali 'Autonomia Il M5s è garante della coesione nazionale' : Qui si costruisce il futuro di una regione abbandonata per decenni dallo Stato e dalla politica'. Luigi Di Maio è appena tornato alla periferia di Matera, e a 48 ore dalla calata del collega ...

Salvini in Basilicata punge i 5 stelle - lavoro non polemizzo : Per la seconda volta in Basilicata in sei giorni - e con il programma gia' fissato di tornare nel fine settimana e prima della chiusura della campagna elettorale - il vicepremier e Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha trascorso ieri la giornata in provincia di Matera, con l'obiettivo di dimostrare quanto la Lega tenga a vincere le regionali del 24 marzo. Ma Salvini non ha esitato, nelle occasioni che la giornata gli ha fornito, a lanciare ...

Botta e risposta tra Matteo Salvini e Luigi di Maio : dalla Basilicata il Ministro dell'Interno sulle grandi opere : Botta e risposta tra Matteo Salvini e Luigi di Maio, Salvini ha parlato di politica in Basilicata e di migranti Matteo Salvini si è poi incentrato sulla storia politica della Basilicata perché il ...

Paolo Becchi - test decisivo : 'In Basilicata vince di sicuro solo Matteo Salvini. Perché Berlusconi rischia' : La politica si fa anche così, ma la vittoria in questo modo non è più scontata. Il generale è una persona poco conosciuta tornata solo da pensionato sul territorio, e non ha certo quell' appeal che ...

Paolo Becchi - test decisivo : "In Basilicata vince di sicuro solo Matteo Salvini. Perché Berlusconi rischia" : Di solito si dice «non c' è due senza tre». Ma dopo aver messo in cascina gli ottimi risultati elettorali di Abruzzo e Sardegna, il centrodestra potrebbe incontrare qualche difficoltà per la vittoria in Basilicata, da sempre feudo del centrosinistra. Vediamo Perché. Il Pd lucano è sempre stato gesti

Berlusconi dalla Basilicata attacca : 'Prego perché governo cada - non per Salvini ma per i fatti' : Prosegue l'implacabile campagna del cavaliere per sottrarre l'alleato leghista dall'abbraccio dei Cinquestelle