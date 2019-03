Apre il primo sportello per i minori con fragilità

Apre ad Agrigento il primo planetario - accoglie un museo - sala conferenze e area ristoro : L' area accoglie al suo interno divers i spazi : un museo scientifico per la comunicazione della Scienza Astronomica e delle Scienze della Terra, munita di strumenti moderni e funzionali e personale ...

Facebook Apre il primo cimitero social. Ora anche Internet ha un aldilà : Quando si dice che Internet è lo spazio dell’immortalità, non si sbaglia. Si è costretti a constatarlo quando un contenuto pubblicato online rimbalza rapidamente ovunque, si rifrange come in una galleria degli specchi, si riproduce e moltiplica fino a diventare non più eliminabile. Foto e filmati spiacevoli per chi ne è involontario o inconsapevole protagonista si trasformano spesso in condanne inappellabili e segnano amaramente il destino di ...

Gran Bretagna - Apre il primo carcere per trans : Ogni anno, nelle carceri italiane, una persona transessuale su quattro si suicida o commette atti di autolesionismo. Lo dice un’indagine di ristretti.it: «La condizione delle persone transessuali è drammatica: vivono separate dagli altri detenuti, sono oggetto di desiderio sessuale e al contempo di “disgusto” per la loro “manifesta diversità”, spesso sono straniere con un decreto di espulsione che le attende a fine pena. Non solo, la risposta ...

Ikea Apre a Elnòs il primo shop dedicato agli animali : Amici a quattro zampe protagonisti al centro commerciale Elnòs di Roncadelle, dove Ikea ha inaugurato il primo Ikea Pet shop in Italia. I 32 metri quadrati di «Idee per i tuoi amici a quattro zampe» ...

Piazza Affari Apre in rialzo - primo Ftse Mib a +0 - 82% : Avvio positivo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,82%, l'Ftse It All-Share un aumento dello 0,86%. Bene in particolare il Creval, +3,4%, dopo il cambio al vertice, ...

Sanità - all’Aquila si Apre un nuovo corso per la chirurgia : primo trapianto di rene con un robot : All’Aquila si apre il nuovo corso della chirurgia robotica applicata al trapianto di rene. Nei giorni scorsi è stato portato a termine il primo intervento su un uomo residente nel Molise a cui è stato impiantato il rene donatogli dalla sorella. Il robot rappresenta un punto di svolta per l’attività della trapiantologia non solo dell’Aquila ma della Regione “perché alza la qualità dell’asticella della qualità della ...

Fossoli : una lettura di Fabrizio Gifuni Apre il centenario di Primo Levi : Ci ha regalato in tal modo un preziosissimo codice del futuro, scritto con la precisione dell'uomo di scienza e lo stile del grande letterato. Sono certo che la lettura di Fabrizio Gifuni ci ...

Aurora - Apre le porte il primo hotel di lusso nello spazio : Si chiama Aurora, un hotel di lusso che, nel 2023 permetterà a facoltosi turisti di pernottare nello spazio per una cifra di 9,5 milioni di euro. Un traguardo che vedrà un addestramento di tre mesi per i potenziali turisti, sei per la precisione, e che offrirà la possibilità di gustarsi 16 albe al giorno, partecipare a una serie di esperimenti, provare la gravità zero, coltivare frutta e navigare nel web ad alta velocità. La possibilità di ...