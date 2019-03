Alitalia | febbraio con forte crescita traffico lungo raggio e ricavi cargo

Alitalia prima al mondo per puntualità nel mese di febbraio : ... mese in cui Alitalia è risultata la seconda compagnia aerea più puntuale al mondo . Un trend positivo già evidente nei dati aggregati relativi all'intero 2018: l'anno scorso, infatti, con l'83,2% ...

Alitalia a febbraio prima per puntualità : il 90 - 12% dei voli è atterrato in orario : Con il 90,12% dei voli atterrati in orario, nello scorso mese di febbraio Alitalia è risultata la compagnia aerea più puntuale al mondo. A certificarlo sono i dati di FlightStats, autorevole società indipendente Usa che ogni mese stila la classifica della puntualità dei principali vettori mondiali, confrontando i dati delle compagnie paragonabili per dimensioni e network. Dalle rilevazioni emerge che l’indice di puntualità di Alitalia nel ...

Alitalia prima al mondo per puntualità nel mese di febbraio : Alitalia continua a distinguersi per la puntualità dei propri voli. Con il 90,12% dei voli atterrati in orario, nello scorso mese di febbraio la compagnia aerea italiana è risultata la più puntuale al ...

Alitalia a febbraio è stata la compagnia più puntuale al mondo : Alitalia , lo scorso febbraio, è stata la compagnia aerea più puntuale al mondo: è quanto rivelano i dati pubblicati, come ogni mese, da Flight Stats . Nel dettaglio, risulta che solo il 9,88% dei voli Alitalia sia atterrato con oltre 15 minuti di ritardo, a fronte di una ...

Aerei - a febbraio Alitalia è stata la più puntuale del mondo : Il primato mondiale mensile della puntualità in attesa di capire chi saranno i suoi nuovi comandanti. Alitalia, la compagnia aerea in amministrazione straordinaria dal 2 maggio 2017, chiude un ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Febbraio : Rappresaglia di Macron contro Alitalia. Lo scontro elettorale Di Maio rivendica l’asse coi gilet gialli e richiama Conte : Il caso Alitalia, vendetta di Parigi: Air France si sfila Sorpresa! – Dopo lo scontro, dietrofront sul salvataggio. Il vicepremier: “Grave se fosse una vendetta” di Carlo Di Foggia Svegliatevi di Marco Travaglio A furia di sentirci ripetere che siamo il giornale dei 5Stelle, o del governo, o addirittura della Lega (intanto Salvini ci ha Fatto una decina di cause), ogni tanto ci viene la tentazione di esserlo davvero: almeno ...