Terremoto Napoli 15 marzo 2019 | scala Richter e profondità delle scosse

Terremoto tra Napoli e Pozzuoli : gente per strada nel territorio campano : Attimi di paura e di apprensione quelli che si sono vissuti nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 marzo nella provincia di Napoli , dove è stato avvertito uno sciame sismico composto da ben trentaquattro scosse e che è stato registrato dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano, a partire dalle ore 02:32 e fino alle ore 05:56. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, infatti, la scossa più potente è stata avvertita in particolare nel ...

Terremoto - a Napoli non esiste una mappa degli edifici a rischio : Hanno ragione gli inglesi: «the devil is in the details», il diavolo si nasconde dei dettagli, come quello che sta ben mimetizzato al rigo numero sedici della pagina numero tre del...