Scuola | 11 mila cattedre a supplenti fai da te

Pensioni - con quota 100 la Scuola si svuota : a settembre servono 140mila docenti : I docenti scelgono la pensione e, anche grazie all'aumento dei ritiri dal lavoro con la quota 100, le scuole rischiano di rimanere senza insegnanti, almeno quelli fissi. A settembre, in seguito ai pensionamenti con legge Fornero e quota 100, il rischio è quello di avere 1.400 cattedre da assegnare. Ma il problema riguarda anche e soprattutto le modalità di reclutamento dei docenti.Continua a leggere

Quota 100 - fuga dalla Scuola : a settembre serviranno 140mila docenti : Se non è un esodo poco ci manca. Sono oltre 31mila i docenti che, tra vecchie e nuove regole, hanno chiesto di lasciare il lavoro. Seimila in più del 2018/2019. Se tutte le domande venissero accolte, a settembre ci sarebbero, secondo primi conteggi sindacali, circa 140mila cattedre da assegnare...

Assunzioni Scuola 2019/20 : come saranno coperti i 147mila posti vacanti? : come saranno coperti i 147mila posti vacanti nella scuola per l’anno scolastico 2019/20? A fare i calcoli è il Sole 24Ore, tenenedo conto che 31mila docenti hanno chiesto di andare in pensione. Se le domande di pensione verranno tutte accettate sarebbero proprio 147mila i posti vacanti. Il maggior numero di cattedre è concentrato al Nord nelle solite materie: Italiano, Matematica, Inglese e sostegno. come saranno coperti i posti con le ...

"Quota 100" e Scuola - Anief : 17 mila su 77 mila domande di pensionamento anticipato : A fronte di 77.483 domande, l'Inps ha comunicato che ci sono circa 17 mila richieste presentate da insegnanti, Ata e presidi. Lo scrive l'Anief precisando che per il prossimo anno, comunque, si ...

Scuola - assunzioni docenti 2019/20 ultime notizie : 147mila posti liberi - ecco i numeri allarmanti : Un avvio di anno scolastico, quello per il 2019/2020, che si preannuncia particolarmente problematico: non che gli anni scorsi, la Scuola pubblica italiana non abbia dovuto affrontare una situazione drammatica, intendiamoci, ma per il prossimo settembre le cose potrebbero mettersi davvero male. Ad affermarlo la Flc-Cgil che, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, lancia l’allarme in vista del prossimo anno ...

Scuola - pensioni quota 100 : nel 2019/2020 70 mila cattedre vacanti - verso riapertura GaE : Può essere definita discreta, fino ad oggi, l'adesione alla pensione anticipata a quota 100 nella Scuola tra i docenti ed il personale Ata. Il punto sul numero previsto delle uscite conseguente alle domane presentate nella Scuola lo fa il quotidiano Il Giornale secondo il quale, entro la scadenza delle istanze di cessazione dal servizio del 28 febbraio 2019, saranno circa ventimila le domande presentate dal personale scolastico. Ma con la stessa ...

Scuola - con Quota 100 a settembre 70mila cattedre vacanti : Saranno 70mila le cattedre vacanti per il prossimo anno scolastico a seguito del boom delle adesioni a Quota 100 da parte degli insegnanti. Secondo le statistiche, 20mila richieste dovrebbero arrivare ...

Quota 100 - 40mila posti vacanti nella Scuola : senza assunzioni le classi diventano alveari : Tra Quota 100 e legge Fornero il prossimo anno scolastico rischia di vedere oltre 40mila in meno tra docenti e personale amministrativo ai nastri di partenza. Per evitare che le classi di studenti si trasformino in alveari, è urgente l'assunzione di nuovo personale: al vaglio del governo un emendamento che permetterà di stabilizzare i precari di terza fascia.Continua a leggere

Scuola - fuga dei prof con quota 100 : allarme per 45mila cattedre vuote : fuga dalla Scuola. A una settimana dalla scadenza dei termini per le domande di pensionamento anticipato con quota 100, sono circa 8.500 le richieste, tra professori e personale...

Scuola - corso per 14mila prof di sostegno. Per chi vince niente assunzione - solo supplenze : Arrivano 14mila nuovi insegnanti di sostegno. È una delle carenze maggiori della Scuola italiana, costretta a ricorrere spesso a docenti non qualificati per assistere i propri studenti disabili, o peggio ancora lasciarli soli in classe. Come annunciato dal ministro Marco Bussetti, finalmente sta per partire il corso che porterà agli istituti maestri e professori specializzati. C’è già una data (28-29 marzo i test di accesso) e il numero di posti ...

La Feltrinelli ha comprato la Scuola Holden : il gruppo milanese azionista di maggioranza : La Scuola Holden entra a far parte del gruppo Feltrinelli, che sale dal 31,5 al 51,5% delle quote. I soci storici mantengono una partecipazione nel capitale della Scuola con il seguente riassetto ...

Autonomia - nasce la Scuola lombardo-veneta (ma non emiliana) : 200mila prof e 8 miliardi passeranno alle Regioni : Un pezzo di scuola italiana si staccherà dal ministero (e quindi dallo Stato) per finire alle Regioni del Nord. Come aveva anticipato a ottobre ilfattoquotidiano.it, presto Lombardia e Veneto (ma non l’Emilia Romagna) avranno una loro scuola, se non proprio diversa almeno autonoma da quella del resto del Paese, con programmi differenziati, concorsi locali, soprattutto docenti regionali. E ovviamente risorse proprie. Non è più solo un progetto, ...

Movie Days 2019 : diecimila studenti e prof alle giornate di cinema per la Scuola del Festival di Giffoni : Saranno oltre diecimila quest'anno gli studenti e i prof che parteciperanno ai Movie Days 2019, le giornate di cinema per la scuola di Giffoni Experience, l'evento record che va da 18 febbraio al 10 ...