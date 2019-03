PRO LOCO | AL VIA FORMAZIONE PER 90 VOLONTARI SERVIZIO CIVILE

Aosta - nel 2019 il trasloco dal Grattacielo - le ciclabili e l'inizio di una nuova piazza Giovanni XXIII Aosta - Tra i PROgetti dell'... : L'appuntamento con le Commissione congiunte del Comune di Aosta, chiamate ad udire gli assessorati per capire a bilancio pronto dove e come verranno utilizzati i soldi, sono un appuntamento chiave per ...