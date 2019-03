Nuova Zelanda - attacco in due moschee Almeno 40 morti | : Un commando di 4 persone ha aperto il fuoco sui fedeli riuniti nei luoghi di culto. Trovate auto imbottite di esplosivo

Strage in Nuova Zelanda - attacco in due moschee. Fermati tre uomini e una donna : Strage in due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, durante le preghiere del venerdì. I morti sarebbero almeno una quarantina, stando a quanto confermato dalla premier, ma il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. Una ventina i feriti. Quattro persone sono state tratte in arresto, tre uomini e una donna. Il commissario di polizia neozeland...

Nuova Zelanda - strage in due moschee : 4 i fermati - decine di vittime - Foto : Uno dei killer, bianco e australiano, ha diffuso un "manifesto" anti musulmano prima dell'attacco. tra i nomi dei suoi eroi scritti sul caricatore anche quello di Luca traini, l'uomo della strage di neri a Macerata

Nuova Zelanda - premier : "E'terrorismo" : 8.00 La strage nelle due moschee della città neozelandese di Christchurch è frutto di un "attacco terroristico". Così il primo ministro, Jacinda Ardern. Il bilancio non ufficiale è di 40 morti. Uno degli arrestati è un cittadino australiano, "terrorista di estrema destra", ha detto la premier: "La Nuova Zelanda è stata attaccata perché noi rappresentiamo la diversità". Sui caricatori della armi usate dai killer c'era, tra gli altri, il nome di ...

Nuova Zelanda - attacchi a due moschee : “40 morti”. Arrestate 4 persone. Arriva rivendicazione “anti immigrati” : Ci sarebbero diversi morti in Nuova Zelanda in seguito a sparatorie avvenute oggi in due moschee della città di Christchurch. Le fonti parlano di almeno 40 vittime. Tre uomini e una donna sono stati arrestati, ma non si esclude che altri assalitori siano ancora in azione. Le autorità chiedono ai residenti di chiudersi in casa. La polizia ha disinnescato un certo numero di ordigni improvvisati trovati all’interno di veicoli. Un australiano ...

Nuova Zelanda - attacco in due moschee Almeno 40 morti. Evacuati uffici e case : Un commando di 4 persone ha aperto il fuoco sui fedeli riuniti nei luoghi di culto. Trovate auto imbottite di esplosivo

Nuova Zelanda - attentato contro due moschee : 40 morti : Arrestati 4 sospetti assalitori: tra loro una donna e un giovane australiano bianco che ha lasciato un manifesto di rivendicazione anti-immigrati. In un video choc su Twitter, le sequenze drammatiche di uno sparatore in tenuta mimetica

Nuova Zelanda - attacchi a due moschee : ci sono diversi morti. Arrestate 4 persone. Arriva rivendicazione “anti immigrati” : Ci sarebbero diversi morti in Nuova Zelanda in seguito a sparatorie avvenute oggi in due moschee della città di Christchurch. Tre uomini e una donna sono stati arrestati, ma non si esclude che altri assalitori siano ancora in azione. Le autorità chiedono ai residenti di chiudersi in casa. La polizia ha disinnescato un certo numero di ordigni improvvisati trovati all’interno di veicoli. Un australiano di 28 anni ha rivendicato ...

Nuova Zelanda - suprematisti bianchi assaltano moschee : 40 morti - tre arrestati : Come in un videogame "sparaspara", un suprematista bianco di un commando terroristico si è filmato in "soggettiva" e in diretta Facebook per 17 minuti con una...

Strage in Nuova Zelanda - attacco in due moschee : decine di morti e feriti. Fermati tre uomini e una donna : Strage in due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, durante le preghiere del venerdì. I morti sarebbero almeno una quarantina. Ma il numero delle vittime è in costante crescita. Quattro persone sono state tratte in arresto, tre uomini e una donna. Il commissario di polizia neozelandese Mike Bush, durante una conferenza stampa, ha detto che son...

Nuova Zelanda - suprematisti bianchi assaltano moschee : 40 morti - tre arrestati : Come in un videogame "sparaspara", un suprematista bianco di un commando terroristico si è filmato in "soggettiva" e in diretta Facebook per 17 minuti con una...

Nuova Zelanda - assalto alle moschee : oltre 40 morti. Fermati 4 suprematisti bianchi - uno filmava durante la sparatoria : Come in un videogame "sparaspara", un suprematista bianco di un commando terroristico si è filmato in "soggettiva" per 17 minuti con una minitelecamera su un elmetto mentre...

Nuova Zelanda - suprematisti bianchi assaltano moschee : almeno 40 morti. Quattro arrestati : Come in un videogame "sparaspara", un suprematista bianco di un commando terroristico si è filmato in "soggettiva" e in diretta Facebook per 17 minuti con una...

Nuova Zelanda - suprematisti bianchi assaltano moschee : almeno 40 morti. Quattro arrestati : Come in un videogame "sparaspara", un suprematista bianco di un commando terroristico si è filmato in "soggettiva" e in diretta Facebook per 17 minuti con una...