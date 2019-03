La grande umiliazione di essere diventata una madre imbarazzante

ilfoglio

(Di venerdì 15 marzo 2019) Non riesco proprio a spiegarmi perché i miei figli non conoscano nessuna forma di puntualità, penso mentre corro a piedi verso la stazione e salgo sul treno che sta fischiando, e mi accascio senza più vita in un posto non mio, da cui vengo immediatamente cacciata con un ghigno da qualcuno arrivato p

ilfoglio_it : La puntualità e l’indispensabilità. Tutte le cose amate che ho perduto in tredici minuti - di @annalenabenini - sandro1968cecc1 : @SBertagna @fcin1908it Penso che noi tifosi non meritiamo un'umiliazione così grande, rivederlo con la NS maglia sa… - massichiaro : Una grande umiliazione si trasforma facilmente in rabbia e poi in rancore. -