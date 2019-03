Inter | la Curva Nord senza coreografie per il derby

Inter-Milan - vietato striscione sull'ultrà morto : "Per protesta curva nerazzurra senza coreografia" : Dalle forze dell'ordine no a uno striscione che la curva interista voleva esporre per ricordare Daniele Belardinelli, morto durante gli scontri del 26 dicembre prima della partita con il Napoli

Milan-Inter - le coreografie più spettacolari della curva Sud nel derby : Si avvicina il derby della Madonnina tra Milan e Inter domenica 17 marzo. Lo spettacolo in campo è assicurato ma ancora di più quello in curva Sud, dove gli ultras del Milan non tradiranno le attese. Ripercorriamo le coreografie più belle degli ultimi anni. Inter 1 – Milan 3 2003-4 Milan 2 – Inter 2 1998-99 Milan 0 – Inter 0 2004-05 Milan 1 – Inter 1 2014-15 Milan 0 – Inter 0 2010-11 L'articolo ...

Angolo libri; Intervista a Gianni Galleri - autore di Curva Est : A novembre, durante il Pisa Book Festival, ho avuto finalmente il piacere di assistere alla presentazione di Curva Est, il secondo libro di Gianni Galleri, autore di Volterra che sta riscuotendo un ottimo successo tra gli appassionati di letteratura sportiva.Con Gianni ci siamo conosciuti lo scorso maggio all’Offside Film Festival di Milano, una rassegna sul cinema calcistico tenutasi presso la Fabbrica del Vapore, che nei tre giorni di ...

Inter-Rapid Vienna 4-0 - Perisic si prende la squadra sulle spalle. Icardi i fischi della curva : Stretto alla moglie Wanda Nara, Mauro Icardi è lì in castigo a guardare l'Inter dalla tribunetta a bordo campo. La vede sì, ma non è la sua squadra. È un'altra, lui non è più capitano e basta un ...

Il giocatore Mauro Icardi contestato dagli ultrà della Curva Nord dell'Inter : Mauro Icardi sembra ormai aver perso la stima e l'appoggio non solo dell'Inter, ma anche dei suoi tifosi, che già durante la partita di Europa League contro il Rapid Vienna avevano cantato cori in favore di Handanovic, nuovo capitano dell'Inter. La situazione in casa neroazzurra inizia a farsi molto tesa per l'attaccante argentino Mauro Icardi, classe 1993, alla sua sesta annata con la squadra milanese. Dopo essere stato privato della fascia di ...

Icardi - la curva non ci sta : «Via i mercenari dall'Inter» : MILANO - Tra Icardi e l'Inter, i tifosi scelgono la maglia. La curva Nord lo fa sapere chiaramente in un duro volantino distribuito prima della sfida contro la Sampdoria. " Via i mercenari dall'Inter "...

Inter - Curva Nord dura contro Koulibaly : “è un piccolo uomo! La società però è anche peggio…” - il comunicato : Inter, la Curva Nord nerazzurra si difende dopo il caso Koulibaly, quest’oggi i supporters Interisti hanno alzato la voce I tifosi dell’Inter sono tornati oggi sul caso Koulibaly, alla prima occasione utile dopo la chiusura dello stadio San Siro. Attraverso la fanzine nerazzurra i tifosi hanno diffuso un comunicato duro: “A noi del razzismo non ce ne frega un bel niente, noi andiamo allo stadio per tifare i nostri giocatori, ...

Inter la Curva Nord attacca : "Koulibaly bugiardo. Che pagliacciata dal club" : Nella prima partita a San Siro dopo la chiusura per razzismo la Curva Nord dell'Inter torna ancora sul caso Koulibaly, continuando ad attaccare il difensore senegalese attraverso la sua fanzine ...

La curva Nord attacca l’Inter e Koulibaly : “piccolo uomo” : La fanzine nerazzurra l’Inter torna a giocare a porte aperte e la curva Nord nella sua fanzine spara a zero sull’Inter, sui giornalisti e anche su Koulibaly. La curva Nord torna sui fatti del 26 dicembre: San Siro ha fischiato Koulibaly per un gesto inaccettabile (gli applausi dopo il rosso, ndr). Poi finisce la partita e qualcuno dice di aver sentito “buu” o qualcosa del genere. Sicuramente è vero, qualcuno lo avrà fatto, ma allo stadio ...

Inter-Bologna - la Curva Nord contro la dirigenza nerazzurra : Si sta giocando la gara delle 18 valida per il campionato di Serie A, in campo Bologna ed Inter. Nei primi minuti striscioni al contrario e attacco diretto alla società, la Curva Nord ha deciso di prendere posizione anche contro la dirigenza nerazzurra dopo la squalifica per i cori contro Koulibaly. La tifoseria mette nel mirino tutti, dal comportamento nei confronti degli ultras arrestati fino ai giornalisti, ma soprattutto l’Inter. ...

Tifoso morto : 2 nuovi arresti tra cui capo curva Inter/ Nino Ciccarelli - leader Viking fermato con ultrà : Tifoso morto prima di Inter-Napoli, 2 nuovi arresti: ultrà Varese e capo curva neroazzurra dei Viking. Indagini su Nino Ceccarelli dopo Piovella e Da Ros

Tifoso morto - arrestato un capo curva dell'Inter - : Uno dei capi curva dell'Inter, Nino Ciccarelli, è stato arrestato per gli scontri prima di Inter-Napoli a Santo Stefano. L'ordinanza emessa dal gip Guido Salvini riguarda, da quanto ha appreso l'Ansa, ...

Inter-Napoli - arrestato capo curva Inter e tifoso del Varese : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Tifoso morto - arrestato capo curva Inter : 18.25 Il capo della curva dell'Inter, Nino Ciccarelli, e un ultrà del Varese, tifoseria gemellata con i neroazzurri, sono stati arrestati nell'ambito delle indagini sulla morte di Daniele Belardinelli, il Tifoso investito da un suv in via Novara a Milano prima dell'incontro Inter-Napoli del 26 dicembre. Ciccarelli, risultava già tra gli oltre 30 indagati per rissa aggravata e omicidio volontario, è il capo 'storico' dei Viking, altro gruppo ...