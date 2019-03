Il ritorno prepotente del vinile va oltre il sound e ci rende più umani

optimaitalia

(Di venerdì 15 marzo 2019)Dopo aver spopolato nel passato, e dopo essere stati rimpiazzati dalle musicassette, poi dai CD, dagli I-Pod e dalle “chiavette”, i dischi insono tornati recentemente alla ribalta suscitando una certa curiosità fra il pubblico, i critici e i collezionisti di musica. La cosa è interessante non soltanto perché ci conferma che una tecnologia, già data per superata, può tornare in vita (lo si è già visto con il cinema, il telefono, la radio, considerate morte dopo l’avvento della televisione e poi risortemente), ma perché ci permette di sperimentare “la differenza”.A parità di prodotto musicale – vale la pena chiedersi - che differenza passa tra il fatto di averlo come file sul telefonino e averlo invece su un voluminoso disco in? In primo luogo cambia il significato complessivo del prodotto musicale, che ridotto ad un file si presenta come puramente sonoro, ...

pizzi_cristina : RT @92_Alessandro_: @pizzi_cristina @FmMosca Tranquilla, da quando cina ha firmato cop 21 e #trump ci si é ritirato, gli asset sono cambiat… - 92_Alessandro_ : @pizzi_cristina @FmMosca Tranquilla, da quando cina ha firmato cop 21 e #trump ci si é ritirato, gli asset sono cam… - FedoraPorto : @OttoemezzoTW Faziosa, scopertamente di parte, supponente e soprattutto prepotente nell'approccio agli ospiti non a… -