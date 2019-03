Fabrizio Corona | ' Sono un esempio per i giovani | un pezzo di storia di questo Paese'

Taylor Mega massacra Giampiero Mughini : 'Oggi pure uno come Fabrizio Corona...' : Non si tira indietro, Taylor Mega , che ribatte colpo su colpo a Giampiero Mughini , il quale la aveva attaccata in una lettera pubblicata su Dagospia . Mughini, per la cronaca, non la aveva citata in modo esplicito ma era chiaro come si riferisse a lei: lo scrittore ha affermato di non avere grande stima delle 'influencer', bollando l'ex naufraga dell' Isola dei ...

Live Non è La D’Urso : Fabrizio Corona Indigna il Pubblico! : Live Non E’ La D’Urso è il nuovo esperimento Mediaset che però non ha convinto il fedele telespettatore. Lo share ottenuto ha soddisfatto le aspettative? La frase di Corona ha Indignato il web! Live Non E’ La D’Urso, un nuovo programma ideato dalla rete privata ed affidato in prima serata a Barbara D’Urso! Fabrizio Corona chiede scusa alla conduttrice, poi però parla di Riccardo Fogli! Come sapete, i Vertici ...

Isola dei Famosi - Mara Venier demolisce Fabrizio Corona : "Riccardo Fogli cosa ci fa ancora lì?" : Mara Venier, conduttrice di Domenica In, commenta con sincerità la puntata incriminata dell'Isola dei Famosi, quella dell'attacco di Fabrizio Corona a Riccardo Fogli. Mara, ex opinionista dell'Isola, esprime il suo parere in un'intervista a Oggi in edicola. “Brutta pagina di Tv. Mi domando cosa ci f

Fabrizio Corona chiede scusa a Barbara D’Urso in diretta tv : Le scuse di Fabrizio Corona a Barbara D’Urso durante la prima puntata di “Live – Non è la D’Urso” sono finalmente arrivate. Fabrizio Corona è entrato nello studio sulle note di “Soldi” di Mahmood per il suo mea culpa in diretta: «ho sbagliato io per primo, i figli non si toccano». Fabrizio Corona e Barbara D’Urso sono sempre stati in guerra, soprattutto perchè l’ex paparazzo aveva pubblicato ...

Fabrizio Corona dopo Live Non è la D’Urso : la frecciata di Nina Moric : Nina Moric lancia una frecciata a Fabrizio Corona dopo Live Non è la D’Urso Ieri, mercoledì 13 marzo, ha fatto il suo debutto in prima serata Barbara D’Urso al timone di un nuovo programma ma sempre a sua immagine e somiglianza. L’ospite più atteso è stato, senza ombra di dubbio, Fabrizio Corona che ha chiesto perdono alla regina di Canale 5: qualche anno fa si permise di sbattere la foto del figlio di Barbara su un giornale ...

Live-Non è la D’Urso - ma è proprio la D’Urso : luci abbaglianti - ospiti prezzemolini - regia traballante. E il tragico errore di invitare Fabrizio Corona : La sera del 14 luglio 1789, giorno storico della Rivoluzione Francese, Luigi XVI di Francia sul suo diario giornaliero scriveva: “Oggi, niente di nuovo”. Dalle parti di Cologno Monzese funziona praticamente così, qualsiasi cosa accada, dopo una dose di indignazione social e giornalistica, tutto torna come prima. Ciò che esce, se esce, dalla porta rientra poi dalla finestra. Non basta, questa volta, aver scritto su carta il nome di due autori, ...

Fabrizio Corona si pente per Asia : Nel "tutti contro uno" andato in scena ieri sera a "Live:Non è la D'Urso" tra Fabrizio Corona e cinque personaggi del mondo del giornalismo e dello spettacolo, Antonella Boralevi, Alessandro Sallusti, ...

Fabrizio Corona : "Asia Argento mi manca - insieme eravamo due pazzi" : E' stato uno degli ospiti più attesi della prima serata di Live:Non è la D'Urso e Fabrizio Corona , dopo le scuse alla conduttrice, non si è tirato indietro davanti alle domande e ai pensieri degli ...

Live - Non è la d'Urso - Fabrizio Corona : "Mi manca Asia Argento" : Ospite molto atteso della prima puntata di Live - Non è la d'Urso - che nelle speranze del direttore di Canale 5 Scheri dovrebbe arrivare al 12 per cento di share - Fabrizio Corona ha chiesto scusa alla conduttrice Barbara d'Urso per le vicende del passato, per poi sottoporsi al fuoco incrociato di cinque ospiti.I cinque ospiti sono stati Alessandro Cecchi Paone, Alessandro Sallusti, Antonella Boralevi, Mauro Coruzzi ed Enrica Bonaccorti. ...