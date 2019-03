F 1 | GP Australia Hamilton vola | Mercedes guidano prime libere

Australia : Hamilton vola nelle libere : Il Mondiale 2019 di Formula Uno si apre sotto il segno delle Frecce d'Argento. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sono i piu' veloci al termine delle prime due sessioni di libere del Gran Premio d'...

F1 - GP Australia 2019 : risultato FP2. Lewis Hamilton devastante - Ferrari molto lontana : Dopo una prima sessione di prove libere del Gran Premio di Australia 2019 di Formula Uno che aveva messo in mostra grandissimo equilibrio, il secondo turno disputato nel pomeriggio di Melbourne ha leggermente ampliato i margini tra i primi della classe. O meglio, per essere più precisi, ha scavato un solco notevole tra le Mercedes ed il resto del mondo. Lewis Hamilton ha chiuso una seconda sessione di prove libere impressionante con il tempo di ...

F1 - Risultati e classifica FP2 GP Australia 2019 : Lewis Hamilton in testa - Vettel quinto. La Ferrari si nasconde : Lewis Hamilton ha realizzato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP d’Australia 2019, tappa d’apertura del Mondiale F1. Il britannico è stato costante per tutto il turno, ha spiccato sia sul giro secco che sul passo gara e ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas per 48 millesimi. Le Ferrari si sono nascoste: Sebastian Vettel quinto a 0.873 dietro anche alle Red Bull di Max Verstappen e Pierre Gasly mentre Charles ...

F1 - i bookmakers puntano sulla vittoria di Vettel in Australia : Hamilton invece favorito per il titolo : Il tedesco ha già vinto tre volte a Melbourne ed è favorito a 2,75 nella prima gara stagionale, Hamilton invece parte in vantaggio nella scommessa sul titolo mondiale A Sebastian Vettel il primo round, a Lewis Hamilton il mondiale. Alla vigilia del Gp d’Australia, primo appuntamento con la stagione 2019 della Formula 1, la valutazione degli analisti SNAI rispecchia l’andazzo degli ultimi due anni: Ferrari avanti nei test ...

F1 - GP Australia 2019 : Sebastian Vettel lancia il guanto di sfida a Lewis Hamilton. A Melbourne comincia la stagione “all-in” del tedesco : Dopo chiacchiere e ipotesi di ogni genere, si comincia a fare sul serio. Da domani le vetture del Mondiale 2019 di Formula Uno ricominceranno a girare sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne (Australia) per dare il via al primo weekend iridato di una stagione con alcune novità. Il regolamento tecnico mutato e la semplificazione di alcuni particolari delle monoposto hanno obbligato gli ingegneri delle varie scuderie ad ingegnarsi per ...

Formula 1 - GP Australia. Hamilton : 'Ferrari avanti - ma in Mercedes c'è tanta energia' : Il suo impegno per questo sport lo ha reso un pilastro della F1. Il suo contributo è inestimabile. Possa riposare in pace", ha detto Hamilto, appasso vsibilmente scosso con tutti gli altri presenti ...