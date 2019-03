Detto Fatto | Giorgio Mastrota sorprende tutti in diretta | vita stravolta a 54 anni

Giorgio Mastrota si sposa di nuovo l’annuncio a Detto Fatto : Nozze in vista per Giorgio Mastrota e Floribeth Gutierrez: il celebre conduttore tv e re delle televendite (e che recentemente si è scoperto pure attore) ha scelto il palcoscenico di Detto Fatto per annunciare l’intenzione di sposarsi. Per la seconda volta. Mastrota, 2 matrimoni 4 figli Mastrota infatti era stato sposato con Natalia Estrada (dal 1992 al 1998) con cui ha conservato un ottimo rapporto e da cui era nata la figlia Natalia (che ...

Giorgio Mastrota si sposa per la seconda volta - l’annuncio a Detto Fatto : Giorgio Mastrota si sposa: il matrimonio nel prossimo anno Giorgio Mastrota aveva promesso, lo scorso anno, di sposare la compagna Floribeth, con la quale sta da 7 anni ed ha anche due bambini, Matilde e Leonardo. Il conduttore tv, conosciuto ai più per le televendite, ha deciso così di sposarsi per la seconda volta. L’annuncio è […] L'articolo Giorgio Mastrota si sposa per la seconda volta, l’annuncio a Detto Fatto proviene ...

Luke Perry aveva fatto testamento nel 2015. E aveva anche lasciato Detto ai suoi familiari come comportarsi se si fosse trovato in gravi condizioni : La morte di Luke Perry, il Dylan di Beverly Hills 90210, ha commosso i molti che si erano affezionati all’attore. Secondo Forbes, Perry aveva fatto testamento nel 2015: una scelta che, stando a quanto raccontato da un suo amico, l’attore avrebbe fatto dopo un controllo in ospedale. Nessuna malattia venne diagnosticata a Luke al momento ma lui pensò comunque di indicare come avrebbero dovuto essere gestiti i suoi averi che, sempre a ...

Detto Fatto - Adriana Volpe e l'ultimo siluro contro Giancarlo Magalli : "Cosa faccio se lo incontro" : Adriana Volpe è stata ospite di Detto Fatto dove ha avuto modo di parlare del suo rapporto con i colleghi Tiberio Timperi e Giancarlo Magalli. Incalzata dalle domande di Bianca Guaccero e Giovanni Ciacci ha spiegato quali sono i rapporti con i due, a seguito di alcuni diverbi avuti in precedenza e f

Adriana Volpe a Detto Fatto parla di Magalli e Timperi : «Sono una signora…Io» : Ospite di Detto Fatto, Adriana Volpe commenta con Giovanni Ciacci la sua vita privata e professionale. La conduttrice di Mezzogiorno in famiglia non ha esitato a parlare di Giancarlo Magalli e di Tiberio Timperi: ecco come ha definito i suoi ex colleghi e cosa ha Detto sugli attriti del passato. Adriana Volpe è una delle più amate della tv italiana. Volto storico de I Fatti vostri e di Mezzogiorno in famiglia, la conduttrice televisiva è stata ...

Adriana Volpe a Detto Fatto - su Magalli e Timperi : “Sono una signora io” : Adriana Volpe ospite a Detto Fatto: a ruota libera su amori, Giancarlo Magalli e Tiberio Timperi La conduttrice Adriana Volpe è stata ospite del programma del pomeriggio di Rai 2, Detto Fatto. Insieme alla padrona di casa, Bianca Guaccero, e con Giovanni Ciacci ha risposto ad una miriade di domande sulla sua vita. La Volpe […] L'articolo Adriana Volpe a Detto Fatto, su Magalli e Timperi: “Sono una signora io” proviene da Gossip ...

Benatia racconta l’addio alla Juventus : “Allegri mi ha Detto una cosa - ma ha fatto l’opposto” : Medhi Benatia ha detto addio alla Juventus nel mese di gennaio al termine di una prima parte di stagione nella quale ha sofferto lo scarso utilizzo Medhi Benatia ha deciso di dire addio alla Juventus nel mese di gennaio. Il motivo della separazione dai bianconeri è stato chiaro sin da subito, il marocchino non riusciva a trovare spazio nello scacchiere di Allegri e proprio di questo ha parlato oggi ai microfoni di Skysport: “A dicembre ero ...

Claudia Gerini - la telefonata a Detto Fatto : l’attrice è al settimo cielo : Claudia Gerini diventa Cavaliere della Repubblica: l’annuncio a Detto Fatto L’attrice romana Claudia Gerini è diventata Cavaliere della Repubblica. La star di Suburra – La Serie lo ha annunciato durante una telefonata a sorpresa a Detto Fatto. Nello spazio dedicato a Giovanni Ciacci e i suoi voti ai look di star ed influencer, il costumista […] L'articolo Claudia Gerini, la telefonata a Detto Fatto: l’attrice è al ...

Oroscopo Mauro Perfetti a Detto Fatto dal 25 febbraio al 3 marzo : Mauro Perfetti, Oroscopo settimanale a Detto Fatto: previsioni 25 febbraio – 3 marzo Oggi è lunedì e per gli appassionati di astrologia vuol dire: appuntamento con l’Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti a Detto Fatto. La trasmissione di Bianca Guaccero anche oggi ha ospitato l’elegante astrologo che ha svelato le previsioni astrologiche dal 25 febbraio al 3 marzo. Si parte come sempre dal segno dell’Ariete: per questa ...

Detto Fatto : Bianca Guaccero imita Belen Rodriguez (VIDEO) : Bianca Guaccero imita Belen Rodriguez a Detto Fatto Si parla di modelle curvy a Detto Fatto e soltanto due modelle a fine puntata si contenderanno il titolo di Top Model Curvy 2019. Ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice Bianca Guaccero la quale è stata protagonista di una simpatica imitazione. Durante una delle tante prove con cui hanno avuto a che fare le tre ragazze, una di esse ha dovuto recitare una battuta tratta da una puntata di ...

Detto Fatto : Giovanni Ciacci commette una clamorosa gaffe : Giovanni Ciacci fa una gaffe imbarazzante su Buffon a Detto Fatto Nella puntata di oggi di Detto Fatto vi è stato come sempre lo spazio di Giovanni Ciacci dedicato alle pagelle e alla storia del costume italiano. Prima di parlare della rivalità di Orietta Berti e Ornella Vanoni (entrambe giurate a Ora o mai più), Ciacci si è dedicato alle pagelle date alle personalità del mondo dello spettacolo. A un certo punto si è parlato di Ilaria ...

Oroscopo Mauro Perfetti a Detto Fatto : previsioni 18-24 febbraio : Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti a Detto Fatto dal 18 al 24 febbraio E’ lunedì e come ogni inizio di settimana l’appuntamento è con l’Oroscopo della settimana prossima svelato da Mauro Perfetti a Detto Fatto condotto da Bianca Guaccero. Ariete: la settimana si apre con una grande Luna generosa di emozioni. Il lavoro promette grandi soddisfazioni. Parola chiave: introspezione. Toro: Luna dispettosa che li punzecchierà. ...

Melaverde - Edoardo Raspelli “fatto fuori” : al suo posto alla conduzione del programma arriva Vincenzo Venuto. Lui : “Mi hanno Detto : “baci e abbracci”” : Un piccolo caso televisivo è esploso nelle ultime ore a Cologno Monzese, perché Mediaset ha deciso di togliere, a sorpresa, Edoardo Raspelli dalla conduzione di Melaverde. Il giornalista e gastronomo è alla guida della trasmissione di Canale 5 dal 1999, affiancato dal 2010 da Ellen Hidding. I vertici dell’azienda gli hanno infatti comunicato che apparirà nello spazio dedicato al territorio fino a domenica 24 febbraio, sarà poi sostituito ...

Che fine hanno fatto i marò? Latorre in servizio a Roma - Girone a Bari in attesa del verDetto dell’Aia : Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, i due marò impegnati in una missione di protezione della nave mercantile italiana Enrica Lexie, furono accusati di aver ucciso il 15 febbraio 2012 due pescatori indiani, scambiati per pirati, al largo della costa del Kerala, nel sud dell’India. Dopo sette anni la vicenda non si è ancora conclusa. A luglio di quest’anno è atteso il verdetto della Corte permanente di arbitrato dell'Aia, che dovrà stabilire ...