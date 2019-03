Chiacchiere tra amici

MotoGp – Valentino Rossi incontra Lewis Hamilton! Sorrisi - Chiacchiere e strette di mano ai box Yamaha [FOTO] : Valentino Rossi e Lewis Hamilton: i due campioni finalmente insieme in Qatar, le foto dell’incontro ai box Yamaha Finalmente il momento tanto atteso è arrivato: Lewis Hamilton, in Qatar per assistere alle qualifiche del Gp del Qatar, primo appuntamento stagionale della MotoGp, ha incontrato Valentino Rossi. Il campione del mondo in carica di F1 è apparso ai box Yamaha per scambiare quattro chiacchiere col nove volte campione del ...

Rolls Royce di Achille Lauro a Sanremo tra plagi e droga - troppe Chiacchiere per una trasgressione inesistente : Rolls Royce di Achille Lauro a Sanremo sembra generare polemiche forzate, dalle quali si dichiara estraneo anche il trapper romano che ha debuttato sul palco del Teatro Ariston nella prima serata del 5 febbraio nella quale si sono esibiti tutti gli artisti in gara. La prima esibizione non è stata sicuramente tra le migliori, ma nemmeno quella che ci si aspettava da un personaggio controverso come quello al quale ci abituati in questo periodo ...