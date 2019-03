Calcio | sorteggi coppe | Juve pesca Ajax | per Napoli c' è Arsenal

Calcio - cambia il sorteggio in Champions League! Si torna all’antico con il tabellone unico dai quarti di finale : Un ritorno al passato quello che si verificherà venerdì 15 marzo a Nyon, in Svizzera, in occasione del sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2018-2019 di Calcio. La UEFA ha deciso infatti di mettere da parte la doppia estrazione e di proporre nuovamente la formula del tabellone unico, utilizzata per l’ultima volta nella stagione 2010-2011. L’urna elvetica non stabilirà quindi solamente le sfide dei quarti di finale, ...

Calcio femminile - sorteggio Qualificazioni Europei 2021 : Italia con la Danimarca nel gruppo B. Urna a Nyon non fortunatissima : Si è tenuto quest’oggi a Nyon (Svizzera) il sorteggio delle Qualificazioni agli Europei di Calcio femminile, la cui fase finale si disputerà nel luglio del 2021 in Inghilterra. L’Italia di Milena Bertolini, in base al ranking, era presente in prima fascia in compagnia delle grandi del Vecchio Continente: Francia, Germania, Olanda, Spagna, Svezia, Norvegia, Svizzera e Scozia. Pertanto da questo punto di vista non correva il rischio di ...

Calcio – Qualificazioni Europei femminili : domani a Nyon il sorteggio - Italia in prima fascia : Europei Calcio femminile: domani a Nyon il sorteggio delle Qualificazioni È in programma domani a Nyon (ore 13.30 – diretta su www.uefa.com) il sorteggio delle Qualificazioni al Campionato Europeo Femminile, la cui fase finale si terrà nel luglio del 2021 in Inghilterra. L’Italia, che a Nyon sarà rappresentata dalla Ct Milena Bertolini e dalla Team Manager Elide Martini, in base al ranking è inserita in prima fascia in ...

Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 : domani il sorteggio. Le fasce e le possibili avversarie dell’Italia : Dopo 20 anni la Nazionale italiana di Calcio femminile prenderà parte alla fase finale dei Mondiali in Francia, prevista dal 7 giugno al 7 luglio 2019. Un risultato degno di nota quello della formazione allenata da Milena Bertolini, intenzionata a continuare la propria ascesa per le posizioni di vertice. Inserita nel gruppo C con Brasile, Australia e Giamaica, la compagine tricolore si giocherà le proprie chance per accedere agli ottavi di ...

