Andrea Dal Corso bisessuale? Guendalina Rodriguez | “Potrei rovinarlo”

Il silenzio dell’acqua - Andrea viene sollevato dalle indagini : anticipazioni terza puntata : terza e penultima puntata per la nuova serie giallo di Canale 5 Il silenzio dell’acqua. Il nuovo episodio va in onda domenica 17 marzo in prima serata su Canale 5 dalle 21.25, dove ritroviamo ovviamente nei panni dei due personaggi principali, due poliziotti di estrazione e ruolo decisamente differenti, Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti (che ha dichiarato di essersi ispirato alle serie americane per il suo ruolo, in particolare a True ...

Uomini e Donne - ora Guendalina rompe il silenzio : "Sono una trans e faccio l'escort. Io e Andrea ci conosciamo bene" : Andrea Dal Corso è sicuramente uno dei personaggi (dello showbiz) del momento. Dopo essersi fatto conoscere a Temptation Island Vip e dopo la (breve) frequentazione con Martina Sebastiani, è approdato a Uomini e Donne per corteggiare la bella Teresa Langella. I due sono sembrati fin da subito affiatati e fra litigi e baci hanno concluso il percorso insieme. Peccato, però, che il giorno della scelta, Andrea Dal Corso le abbia rifilato un bel ...

Andrea Dal CORSO E TERESA LANGELLA/ Video Uomini e donne : 'ho sofferto tanto - per...' : ANDREA Dal CORSO e TERESA Langelal pronti per un altro confronto a Uomini e donne, ecco il Video del momento in attesa della puntata

Uomini e Donne - Teresa Langella incontra a sorpresa Andrea Dal Corso (VIDEO) : La resa dei conti tra Teresa Langella e Andrea dal Corso dopo la scelta (circa un mese fa) ha dei nuovi sviluppi. Maria de Filippi rivela che Andrea è andato a Napoli per trovare la tronista ma gli viene detto che Teresa in realtà è alla festa di Ivan al castello per la sua scelta. A quel punto Dal Corso si presenta alla festa, senza però entrarci per decisione della produzione.Teresa viene chiamata in una stanza col pretesto di rilasciare ...

U&D - Andrea Dal Corso e il presunto flirt con Guendalina che svela : 'Sono stata in studio' : Si torna a parlare di Andrea Dal Corso che in queste ore è finito al centro della bufera mediatica non soltanto per le ultime novità che riguardano il suo rapporto con Teresa Langella, ma anche per le confessioni di Guendalina Rodriguez. La vincitrice di 'Miss in Gambissima' al conCorso Miss trans Abruzzo 2018 sui social sostiene di aver trasCorso del tempo con l'ex corteggiatore della trasmissione televisiva di Maria De Filippi. E, in queste ...

Uomini e donne : Teresa avrebbe chiuso definitivamente con Andrea Dal Corso : La situazione sentimentale di Teresa Langella continua ad appassionare i telespettatori di Uomini e donne ad un mese dalla scelta andata in onda su Canale 5 in prima serata. Da allora l'ex tronista è stata spesso presente in studio per aggiornare Maria De Filippi sugli sviluppi con Andrea Dal Corso: dopo un primo confronto acceso, si è passati al tentativo di lui di ottenere una seconda possibilità fino ad arrivare alla registrazione dell'11 ...

Uomini e Donne - le ultime tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso : Si è registrata un'altra puntata del trono classico di Uomini e Donne e non mancano le novità sul post-scelta di Teresa Langella, invitata in studio insieme ai suoi due corteggiatori Andrea dal Corso e Antonio Moriconi per fare il punto della situazione, dopo che Andrea ha scelto di non accettare la decisione della tronista di uscire con lui dalla trasmissione. Uomini e Donne, Teresa Langella ...

Uomini e Donne - Andrea Dal Corso e la chat con la trans Guendalina Rodríguez ? : Uomini e Donne, tiene banco il caso di Andrea Dal Corso e la trans dei vip Guendalina Rodriguez Continua a tenere banco il triangolo amoroso Teresa Langella, Andrea del Corso e Guendalina Rodriguez. Definita come la ‘trans dei Vip’, l’italo – brasiliana continua a pubblicare su Instagram Stories delle prove che dimostrerebbero un particolare interesse nei … Continue reading Uomini e Donne, Andrea Dal Corso e la chat con la trans Guendalina ...

Andrea Dal Corso e Teresa Langella sono una coppia? La loro risposta a Uomini e Donne : Andrea Dal Corso e Teresa Langella sono ancora protagonisti a Uomini e Donne. La mancata coppia è infatti stata ospite della registrazione del trono classico tenutasi lunedì 11 marzo, a poche ore dalla segnalazione che vedeva il corteggiatore in discoteca dove si era detto impegnato e aveva parlato di aver trasCorso una giornata con Teresa e di essersi trovato bene con lei. In studio i due però dicono di non essere una coppia. Un nuovo confronto ...

Andrea Dal Corso e Teresa - la trans Guendalina svela : “Sono un’escort” : Andrea Dal Corso insieme alla trans Guendalina Rodriguez? Lei fa una rivelazione Negli ultimi giorni si è ipotizzato che Teresa Langella e Andrea Dal Corso si fossero fidanzati, complici alcuni indizi pubblicati dal veneto sui suoi profili social. Andrea aveva fatto intendere di essere impegnato sentimentalmente. Nelle ultime ore è spuntata una donna che ha fatto delle rivelazioni inaspettate. Stiamo parlando della trans Guendalina Rodriguez, la ...

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico : Andrea Dal Corso Macchia la Sincerità di Teresa Langella! : Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Andrea Dal Corso e Teresa Langella entrano in studio raggianti e felici. Qualcosa però turba la loro serenità ed in breve tempo, scoppia il putiferio! Cosa è accaduto tra i due? Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: in studio ospiti per una puntata speciale, Andrea Dal Corso e Teresa Langella! I due hanno trasCorso due giorni insieme! Una parola di troppo, fa scoppiare la lite! In queste ore ...

Spoiler U&D - Andrea Dal Corso confessa : 'Ho baciato Teresa a Napoli' : Oggi lunedì 11 marzo c'è stata una sorprendente e inaspettata registrazione di Uomini e Donne trono classico, il popolarissimo dating show di Canale 5 condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. La puntata ha fatto emergere rivelazioni inedite e clamorose riguardo il rapporto tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso, dopo il ''no'' rifilato dal corteggiatore originario di Mirano a seguito della scelta della ...

Andrea Dal Corso beccato in foto con una trans - lei sbotta : 'Sono indignata dalle minacce' : In queste ore sta impazzando sul web un gossip molto consistente. Si tratta dello scoop che riguarda Andrea Dal Corso e il possibile flirt con Guendalina Rodriguez, famosa trans italo brasiliana che ha partecipato a molti reality show stranieri. La ragazza ha pubblicato sul suo profilo Instagram, attraverso la modalità "Storie" uno scatto che la ritrae insieme ad Andrea Dal Corso. Nel giro di poco tempo, quindi, è subito scoppiata la polemica. ...