(Di giovedì 14 marzo 2019) VIABILITÀGIOVEDI’ 14 MARZOORE 19:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARRRGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER LA A24L’AQUILA E DALLA DIRAMAZIONESUD ALLA VIA APPIA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PERDALLAFIUMICINO A VIA TUSCOLANA. AL TIBURTINO POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE SU PIAZZALE PRENESTINO PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA COLLATINA ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’ACQUA VERGINE INCIDENTE ANCHE SU VIA APPIA NUOVA AL BIVIO CON VIA DI TORRE DEL FISCALE: POSSIBILI DISAGI RALLENTAMENTI E CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA SALARIA A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO LO STADIO OLIMPICO, ED IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO VIA DELLE VALLI, DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA. PROSEGUENDO SULLA ...

PLRomaCapitale : #Roma: Via Oderisi da Gubbio fra Via Borghesano Lucchese e Via di Pietra Papa #traffico rallentato causa #incidente… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa rallentamenti per curiosi tra Svincolo Firenze Scandicci (Km 286) e… - romadailynews : Traffico Roma del 14-03-2019 ore 19:30: VIABILITÀ ROMAGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 19:20… -