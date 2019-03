Tagli sulle pensioni nette a partire da 1 200 euro | ma i conguagli slittano al dopo voto

Arrivano i primi detTagli sulle figurine Panini di Fortnite : All'inizio di questo mese vi avevamo parlato dell'accordo raggiunto tra Panini e il colosso videoludico Epic Games per la realizzazione delle figurine e carte collezionabili di Fortnite.Ora, a distanza di qualche giorno, emergono i primi dettagli dallo store americano di Panini: dalle pagine di Newsweek, infatti, apprendiamo che il negozio online della famosa azienda ha reso disponibili i pre-order per il box contenente 24 bustine con 144 carte, ...

Emergono nuovi detTagli sulle attività endgame dell'attesissimo The Division 2 : Ubisoft ha recentemente tenuto il livestream State of the Game, con ha spiegato ai fan cosa riserverà loro l'endgame di The Division 2, attesissimo MMO con elementi RPG in arrivo il 15 marzo.Come riporta Gamingbolt, la compagnia ha affermato che l'endgame sarà di fatto un'estensione della campagna principale, che avrà una durata di 40 ore circa. A quanto pare il sistema delle fazioni (che prevede un mondo dinamico che cambierà a seconda degli ...

RAGE 2 : Nuovi detTagli sulle abilità : Yanb Knoop, programmatore presso id Software, ha divulgato nuove e interessanti informazioni su RAGE 2 che vogliamo condividere con voi quest’oggi, riguardanti le abilità presenti in gioco. Nuovi dettagli su RAGE 2 L’albero delle abilità comprende 70 miglioramenti, in grado di fornire bonus in gioco come l’incremento di determinate statistiche per i vari poteri che torneranno molto utili nelle fasi ...

Stipendio di marzo : detTagli sulle detrazioni : Dopo la delusione per lo Stipendio di febbraio, altra amara sorpresa per i docenti che hanno consultato l’importo di marzo 2019 nell’area riservata di NoIPA. Infatti cominciano da questo mese le detrazioni per le addizionali comunali e regionali che andranno ad abbassare il valore netto dello Stipendio. Addizionali regionali e comunali Le addizionali sono imposte che si aggiungono alle somme dovute da ogni amministrato in base alla Regione e al ...

Ufficiale - Sophie Turner e Joe Jonas si sposano : primi detTagli sulle nozze della star de Il Trono di Spade : Dopo le voci insistenti, finalmente arriva l'ufficialità: Sophie Turner e Joe Jonas si sposano. Secondo i primi dettagli, la star de Il Trono di Spade e il cantante dovrebbero pronunciare il fatidico sì questa estate, ma la data resta ancora sconosciuta. Così dopo le nozze del fratello Nick Jonas con Priyanka Chopra avvenute alla fine dello scorso anno, anche Joe Jonas ha deciso di confermare il matrimonio con la fidanzata attrice. L'annuncio ...

Buffett torna alla finanza : scommette sulle banche - Taglia Apple : MILANO - Warren Buffett torna ai vecchi amori di Wall Street, guidando la sua conglomerata Berkshire Hathaway più a fondo nella scommessa sui titoli bancari e riducendo per contro il peso del tech di ...

Wilco in concerto in Italia : info - prezzi dei biglietti e detTagli sulle date di Milano e Padova : Arrivano in Italia i Wilco! La band di Chicago sarà al Fabrique di Milano il 19 settembre e a Padova al Gran Teatro GEOX il 20 settembre I biglietti per i due concerti saranno disponibili dalle ore 10.00 di venerdì 15 febbraio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. I Wilco hanno il piacere di annunciare un nuovo tour europeo che partirà a settembre. 17 nuove date che prenderanno il via da ...

Allerta Meteo - FOCUS su neve e alluvioni del weekend al Nord : fino a 250mm di pioggia tra Liguria e Toscana - 2 metri di neve sulle Alpi orientali [MAPPE e DETTagli] : 1/11 ...

Semplificazioni - via norme Rc auto. Confermata la moratoria sulle trivelle e Taglio Ires no profit : Niente da fare per le nuove norme sull'aassicurazione auto, che aggiornavano le regole sugli sconti per la scatola nera,, per le modifiche alla web tax che permettevano di escludere anche Borsa ...

BioWare svela i detTagli sulle microtransazioni di Anthem : A quanto pare, se avete in programma di acquistare "eleganti" Javelin in Anthem, dovrete sempre e comunque giocare. Le microtransazioni solo cosmetiche di Anthem sono una parte necessaria dell'attuale strategia di servizio live utilizzata da EA, Activision, Ubisoft e Take-Two. Queste in genere finanziano nuovi contenuti come modalità e missioni per mantenere attiva la base di giocatori e spendere più denaro. Se fatto bene, questo meccanismo ...

MotoGp - Marquez scrive a Lorenzo e ci aggiorna sulle sue condizioni : i detTagli : Jorge Lorenzo e Marc Marquez saranno compagni di squadra alla Honda, al momento però sono entrambi fermi ai box Jorge Lorenzo e Marc Marquez sono entrambi attualmente fermi ai box per curarsi dai rispettivi infortuni. Oggi Lorenzo si è operato e proprio Marc gli ha voluto mandare un messaggio per rincuorarlo: “recupera in fretta”, ha scritto Marquez al compagno. Nel frattempo quest’ultimo sta proseguendo la sua ...

CYBERPUNK 2077 : Nuovi detTagli sulle armi : In occasione di una recente intervista, Maciej Pietras (Lead Cinematic Animator di CYBERPUNK 2077) ha rilasciato Nuovi e interessanti dettagli sulle armi che vi riportiamo a seguire. Nuove informazioni sulle armi di CYBERPUNK 2077 L’autore polacco ha affermato: In gioco vedrete differenti tipi di armi, ognuna utilizzabile con approccio ed un sistema di combattimento unici. Le armi si legheranno alla classe del personaggio che ...

Sekiro : Shadows Die Twice : un nuovo gameplay svela ulteriori detTagli sulle tecniche di combattimento : Man mano che ci avviciniamo all'uscita di Sekiro: Shadows Die Twice, siamo in grado di apprendere sempre più dettagli sul "making of" del gioco, in particolari sugli aspetti tecnici più complessi. È quanto riferisce VG47 parlando del gran lavoro che i ragazzi di From Software hanno dedicato alle animazioni dei personaggi.Un'attenzione a dir poco maniacale e dettata da quello che è uno degli aspetti cruciali del gameplay. L'importanza di schivare ...