Sostenibilità | per Commissione Ue è solo quella ambientale

Europee - per 10 milioni di cittadini la priorità è la Sostenibilità : Dal 22 marzo fino alle Elezioni Europee del 23-26 maggio: l'Agenda dei cittadini sarà messa a disposizione di tutti i cittadini europei e indirizzata agli attori della società politica e civile di ...

Packaging per la cosmetica - la Sostenibilità spinge l'innovazione : «In particolare quest'anno - dice -, seguendo il filo conduttore della sostenibilità ambientale e dell'economia circolare, tema cardine di questa edizione di Cosmoprof, il padiglione 19 ospita il ...

RFI - tratto "beneventano" nuova Napoli-Bari : prima certificazione Envision per Sostenibilità : E' il primo progetto in Europa certificato Envision per sostenibilità quello ottenuto per la nuova ferrovia AV/AC Napoli-Bari da RFI, Rete Ferroviaria Italiana, e Regione Campania . La tratta "...

Sostenibilità : arriva il “giardiniere virtuale” per progettare le aree verdi nel rispetto della natura : Uno strumento innovativo e di facile utilizzo per progettare aree verdi con le specie della flora d’Italia e individuare quelle più idonee sulla base dell’area geografica e delle caratteristiche ambientali. Si chiama Anthosart Green Tool ed è il risultato di un progetto omonimo coordinato da ENEA che punta a ridurre i costi di gestione delle aree verdi e il consumo di acqua, ma anche a scoprire eventuali utilizzi alternativi delle piante ...

COLDIRETTI - VITI RESISTENTI PER UNA NUOVA SOSTENIBILITA' NEI VIGNETI : Il VITIcoltore padovano Toniolo pioniere: "esperienza positiva, ridotti i trattamenti" "Sessant'anni di ricerche sul fronte dei VITIgni RESISTENTI e il dibattito è ancora tutto aperto tra scienza, ...

Ecospiagge per tutti : Legambiente certificherà Sostenibilità ambientale e inclusività : ... sono intervenuti, tra gli altri, Sebastiano Venneri di Legambiente, Roberto Vitali di Village for all, Raffaele Esposito di FIBA Campania, in un incontro coordinato da Alex Giuzio di Mondo Balneare. ...

Smart cities - c’è un progetto a Milano per la Sostenibilità dei vostri edifici. Dimenticate i boschi verticali : Il termine Smart cities ho cominciato a sentirlo (e ne ho anche scritto) nel 2012. Fin troppo il termine Smart cities è spesso associato a una strategia di green-washing (fare vedere che si vuole bene all’ambiente, stile “abbracciamo gli alberi”) in aggiunta a una serie di aziende che vogliono vendere roba nuova a carico della cittadinanza. Sono rimasto quindi sorpreso quando tra la valanga di mail, tweet, like etc. mi è apparso un ...

Un premio per progetti sulla Sostenibilità di innovatori under 30 : progetti che sappiano coniugare la crescita economica con la tutela dell'ambiente e il rispetto dei principi di equita` sociale saranno protagonisti della terza edizione di “Youth in Action for Sustainable Development Goals”, il concorso rivolto ai giovani under 30 che premiera` le migliori idee progettuali in grado di favorire il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). In linea con il carattere ...

Al via la raccolta fondi per “Caffè senza tracce” - il progetto che unisce scienza e Sostenibilità : È partita su Produzioni dal Basso, storica piattaforma italiana di crowdfunding, la raccolta fondi dedicata al progetto “Caffè senza tracce”, il secondo selezionato nell’ambito dell’iniziativa “Università del Crowdfunding”, lanciata dall’Università Milano-Bicocca. “Caffè senza tracce” nasce dall’idea di un gruppo di biologi, scienziati ambientali e sociologi del dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra della Bicocca, uniti, oltre che ...

Ecofin - Italia a rischio alto per indici Sostenibilità bilancio : Bruxelles, 12 feb., askanews, - L'Italia è uno dei paesi Ue, insieme a Belgio, Spagna, Ungheria e Regno Unito, che presentano alti rischi di sostenibilità di finanza pubblica sia a medio che a lungo ...

Brexit : Coldiretti e Princes insieme per la Sostenibilità della filiera del pomodoro “Made in Italy” : Nel contesto post-Brexit, storico patto Italia-UK per la sostenibilità e l’etica del pomodoro in Italia tra Coldiretti, la principale associazione di rappresentanza degli imprenditori agricoli a livello nazionale ed europeo, e Princes Industrie Alimentari, società che gestisce a Foggia il più grande stabilimento in Europa per la trasformazione del pomodoro e parte di Princes, primario gruppo internazionale del food&beverage del Regno Unito, ...

Dal cibo alla plastica - le innovazioni “5in5” per la Sostenibilità : Cinque innovazioni tecnologiche per rimodellare la nostra società nel corso dei prossimi cinque anni, basate sulla combinazione di diverse discipline scientifiche. Obiettivo: rendere più sicura, più intelligente e più sostenibile ogni fase della filiera alimentare. Sono i 5in5 elaborati dai ricercatori di IBM. I 5in5 includono spunti su come aiutare gli agricoltori a massimizzare i raccolti, snellire il trasporto e la distribuzione degli ...