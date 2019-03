Paura sull’A1 altezza nord di Roma | bus in fiamme con a bordo scolaresca

romadailynews

(Di giovedì 14 marzo 2019)– Attimi diper unain gita diretta a Firenze. Il pullman turistico su cui viaggiavano, per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco intorno alle 15.30 sull’autostrada A1, direzione, all’del km 551, poco prima della stazione di servizio Mascherone nei pressi di Fianono, adiSul posto sono immediatamente intervenute due squadre e due autobotti del comando dei Vigili del fuoco diche hanno spento leAl momento non ci sono feriti. Il pullman turistico proveniva da Maddaloni, in provincia di Caserta. Ac’erano gli studenti del liceo scientifico Cortese. Disagi al traffico a causa della chiusura al traffico di una una corsia.L'articolosull’A1di: bus incon aproviene daDailyNews.

NewsMondo1 : Paura sull’A1, pullman di studenti prende fuoco - tusciaweb : Roma - L'incendio sull'A1 - Paura per 40 liceali in gita -