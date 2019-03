“Nella storia del calcio ci sono solo 3 geni | Pelè | Maradona e Messi” | Capello fa

sportfair

(Di giovedì 14 marzo 2019)e Messisuperiori a Cristiano Ronaldo a detta di mister Fabio: juventini decisamente poco d’accordo Fabioha detto la sua in merito ai calciatori che hanno cambiato ladelcon le loro giocate ed intuizioni. Tra questi non figura Cristiano Ronaldo, per la rabbia dei supporters della Juventus: “Nelladelcistatitredel pallone:e Messi. Ovviamente questo èil mio pensiero – ha dichiaratoa Skysport -.e Messi riuscivano nona pensare coseali ma anche a metterle in pratica. Insieme a Peléstati (etutt’ora) calciatori impressionanti, unici“. Dunque questo è il parere di uno dei tecnici più importanti al mondo, un parere che è destinato a dividere l’opinione pubblica.L'articolo “Nelladelci ...

Briatore : #juventus #super la partita di stasera rimarrà nella storia del calcio #fantastici #top - OptaPaolo : 1 - Per la prima volta nella sua storia la #Juventus supera un turno ad eliminazione diretta in una competizione UE… - pisto_gol : Mai, nella storia del Calcio, un periodo così lungo è stato contrassegnato da due straordinari Campioni. Cristiano… -