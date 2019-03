La Merkel scivola sulle banche Deutsche-Commerz | Berlino trema

affaritaliani

(Di giovedì 14 marzo 2019) A Piazza Affari qualche operatore ironizza: le autorità tedesche sono solerti nel “bacchettare” l’Italia quando interviene per le sue, come fatto per il Montepaschi e come non è detto non si finisca col fare per Banca Carige se la strada dell’operazione di mercato non avrà successo, ma sono molto più lente a reagire quando ad essere in difficoltà sono gruppi di casa come le due “nobili decadute”Bank ebank, i cui Cda, secondo indiscrezioni diffuse dalla stampa tedesca negli ultimi giorni, avrebbero già dato un primo via libera a colloqui preliminari per esaminare la fattibilità di un matrimonio “riparatore” Segui su affaritaliani.it

