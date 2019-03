Heather Parisi attaccata per i gemelli avuti a 49 anni | Mi chiamavano frocia

Live - Non è la D'Urso - Heather Parisi contro Lorella Cuccarini : 'Detesto il populismo' : Ieri sera tra gli ospiti più attesi di Live - Non è la D'Urso è arrivata direttamente dalla Cina con il suo compagno ed i suoi figli, Heather Parisi. La ballerina ha toccato tantissimi argomenti: dalla maternità, ai suoi successi per poi rinnovare il duello con la sua rivale Lorella Cuccarini. Incalzata dalle domande della padrona di casa, la Parisi è tornata a bacchettare la sua collega. "Io non parlo di politica, sono una persona ribelle. ...

Heather Parisi sulla fecondazione assistita a Live - non è la D'Urso : 'Ho avuto 2 gemelli' : Si può ricorrere alla fecondazione assistita all'età di 50 anni? Questo è il quesito che Barbara D'Urso ha posto al grande pubblico di Canale 5, invitando in studio l'ormai ex-giudice speciale di Amici di Maria De Filippi, Heather Parisi, la quale ha fornito la propria testimonianza in merito al suo caso personale di madre over 40. La Parisi, ballerina storica e volto noto alla televisione italiana, ha rilasciato delle importanti dichiarazioni, ...

Lorella Cuccarini ammette : 'Ho detto una cretinata'. Nuova frecciatina a Heather Parisi : Torna a parlare , dopo dove ha detto che in Italia non si vota alle politiche 'da nove o dieci anni'. In un'intervista al quotidiano la Repubblica , la ex showgirl afferma di aver 'sbagliato, non mi ...

Heather Parisi ironica contro Lorella Cuccarini dopo la gaffe : “Ballerina e maestra di pensiero” : Heater Parisi contro Lorella Cuccarini dopo la gaffe da Lilli Gruber: “La ballerina ‘maître à penser” dopo che Lorella Cuccarini, ospite di Lilli Gruber nel programma Otto e mezzo su La 7, ha affermato che le elezioni del 2018 In Italia sono state le prima da dieci anni a questa parte, in molti aspettavano il commento […] L'articolo Heather Parisi ironica contro Lorella Cuccarini dopo la gaffe: “Ballerina e maestra ...