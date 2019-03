Facebook | WhatsApp e Instagram non funzionano | ecco cosa sta succedendo in tutto il mondo

Whatsapp - Facebook e Instagram down in tutto il mondo. Fb spiega : «Non è un attacco informatico» : Whatsapp, Facebook e Instagram down. Migliaia gli utenti coinvolti: come sottolinea downDetector, dalle 17 in poi ci sono state migliaia di segnalazioni di malfunzionamento di Whatsapp, Facebook...

Dopo 5 ore - Facebook Whatsapp e Instagram hanno ancora grossi problemi : Sono circa 5 ore che utenti da ogni parte del mondo segnalano problemi di accesso e condivisione di contenuti su Facebook, Instagram e Whatsapp. Secondo il sito Downdetector.com, le prime segnalazioni sarebbero arrivate intorno alle 17.30 di mercoledì 13 marzo. Va detto che in molti casi Facebook e Instagram non sono del tutto inaccessibili, ma molti utenti riscontrano problemi nell'aggiornamento degli stati, condivisione di link, foto o ...

Facebook E INSTAGRAM NON FUNZIONA IN TUTTO IL MONDO - PROBLEMI ANCHE PER WHATSAPP E MESSENGER : Non solo in Italia: arrivano segnalazioni da Stati Uniti, Brasile, Messico, Gran Bretagna, Danimarca, Spagna e Turchia. FACEBOOK e INSTAGRAM non FUNZIONAno: gli utenti dei due social network stanno ...

Facebook - Instagram - Messenger - WhatsApp 13 marzo 2019 problemi in corso : Questa sera sembra che milioni di persone in tutto il mondo, compresi noi italiani, abbiamo qualche problema ad utilizzare le applicazioni e i social network più utilizzati sui nostri smartphone o PC ...

Auguri Festa del papà 2019 : immagini da inviare su Whatsapp e Facebook : Auguri Festa del papà 2019: immagini da inviare su Whatsapp e Facebook Come abbiamo già fatto a Natale o per altre ricorrenze cercheremo di dare qualche buon consiglio sul modo migliore per fare gli Auguri in occasione della Festa del papà. Infatti il 19 marzo, oltre che gli Auguri per San Giuseppe, ci sarà da fare gli Auguri anche a tutti i papà. Auguri Festa del papà corrono sullo smartphone Col dilagare dei nuovi canali e mezzi di ...

Whatsapp - Facebook e Instagram down in tutto il mondo. Fb spiega : 'Non è un attacco informatico' : Migliaia gli utenti coinvolti: come sottolinea , dalle 17 in poi ci sono state migliaia di segnalazioni di malfunzionamento di Whatsapp, Facebook e Instagram in tutto il mondo. Per quanto riguarda ...

Facebook - WhatsApp e Instagram down - segnalazioni da vari Paesi : Le segnalazioni di mancanza di connessione e caricamento dei propri profili stanno arrivanto da ogni parte del mondo. Facebook esclude l'attacco informatico Facebook esclude che il malfunzionamento ...

Problemi per Facebook - Instagram - Whatsapp : applicazioni in tilt da ore : Da diverse ore si riscontrano seri Problemi nell'utilizzo delle applicazioni della "famiglia Facebook", ovvero Facebook Messenger, Instagram, Whatsapp. Il primo ad avere Problemi è stato Facebook,...

Whatsapp - Facebook e Instagram down in tutto il mondo. Fb spiega : «Non è un attacco informatico» : Whatsapp, Facebook e Instagram down. Migliaia gli utenti coinvolti: come sottolinea downDetector, dalle 17 in poi ci sono state migliaia di segnalazioni di malfunzionamento di Whatsapp, Facebook...

Whatsapp - Facebook e Instagram down in tutto il mondo - ecco cosa sta accadendo. Il tweet : «Risolveremo presto» : Whatsapp, Facebook e Instagram down. Migliaia di utenti coinvolti: come sottolinea downDetector, dalle 17 in poi ci sono state migliaia di segnalazioni di malfunzionamento di Whatsapp, Facebook...

WhatsApp - Instagram e Facebook fuori uso! [BREAKING NEWS] : Nelle scorse ore si sono registrati dei malfunzionamenti ai server di WhatsApp, Instagram e Facebook che stanno comportando dei malfunzionamenti generali. Il problema sembrerebbe riguardare pressocchè tutto il mondo e i malfunzionamenti sono di vario tipo: Su Instagram per esempio non è possibile aggiornare la pagina e caricare nuovi feed. Su Facebook non è possibile condividere nuovi articoli (non sarà infatti possibile condividere il seguente ...

Whatsapp - Facebook e Instagram down - ecco cosa sta accadendo. Il tweet : «Risolveremo presto» : Whatsapp, Facebook e Instagram down. Migliaia di utenti coinvolti: come sottolinea downDetector, dalle 17 in poi ci sono state migliaia di segnalazioni di malfunzionamento di Whatsapp, Facebook...

Facebook - WhatsApp e Instagram down : black out generale - sito e app non funzionano [AGGIORNAMENTI LIVE] : black out generale dei social più utilizzati al mondo: Facebook, WhatsApp e Instagram risultano fuori uso. Molti gli utenti che tentano di accedere invano, o che non riescono a visualizzare alcun contenuto. Migliaia le segnalazioni giunte: i tecnici sono al lavoro per risolvere il problema. Seguiranno aggiornamenti live. L'articolo Facebook, WhatsApp e Instagram down: black out generale, sito e app non funzionano [AGGIORNAMENTI LIVE] sembra ...

Facebook - WhatsApp e Instagram down - sito e app non funzionano : centinaia di segnalazioni : Da qualche ora social e gli altri servizi risultano non sono accessibili in alcune zone del mondo: il disservizio segnalato da centinaia di utenti negli Usa