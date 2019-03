F1 | Prove libere GP Australia 2019 | orari e programmazione tv Come vederle in diretta

oasport

(Di giovedì 14 marzo 2019) Con le prime due sessioni diprende il via il fine settimana del Gran Premio didi Formula Uno, prima prova del Mondiale. Sul circuito cittadino dell’Albert Park le monoposto scenderanno in pista per le prime tre ore di, che ci permetteranno di capire i valori in campo e se quanto visto nel corso dei test di Barcellona sarà confermato.C’è ovviamente grande attesa per il primo atto del nuovo capitolo della saga tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton e tra Ferrari e Mercedes, senza dimenticare Max Verstappen con la nuova Red Bull. Inoltre vedremo all’opera Charles Leclerc sulla SF90, il ritorno di un italiano in F1Antonio Giovinazzi, fino a Robert Kubica che torna dopo oltre 8 anni.La prima giornata didel Gran Premio disarà trasmessa inesclusiva da Sky Sport sui canali Sky Sport F1 ...

