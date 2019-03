Donne uccise | sconti di pena | è polemica Il caso Genova|«C’è omicidio e omicidio»

Messina e Napoli : due Donne uccise dalla furia dei loro compagni : Non è stata la vigilia della commemorazione di una giornata come quella odierna a fermare la furia omicida di due uomini contro le proprie compagne, in preda alla loro gelosia e ai rapporti forse difficili. Infatti, sono ben due i femminicidi consumatisi nella giornata di ieri 7 marzo. Il primo a Napoli, la vittima è Fortuna Bellisario di 37 anni. Il secondo a Messina, questa volta la vittima è una giovane donna di 23 anni, Alessandra Immacolata ...

Investì e uccise due Donne a Palermo - condannato a 8 anni pirata della strada : Il gup del tribunale di Palermo, Roberto Riggio, ha condannato a 8 anni per duplice omicidio stradale Emanuele Pelli, che l'11 maggio 2018 investi' e uccise due donne, Anna Maria La Mantia e Angela Merenda, di 63 e 43 anni, madre e figlia, mentre stavano attraversando la strada in via Fichidindia, a Brancaccio. Pelli, 35 anni, è e resta in vcarcere: ha fruito solo dello sconto di un terzo della pena, previsto per il rito abbreviato. Gli ...