Crolla un ponte pedonale in India a Mumbai | numerosi feriti | si temono morti

Un ponte pedonale è Crollato a Mumbai - in India : si parla di almeno 4 morti e più di 30 feriti : Un ponte pedonale è crollato a Mumbai, in India, vicino alla stazione ferroviaria di Chhatrapati Shivaji: almeno quattro persone sono morte e ci sono più di trenta feriti. Altre dieci persone sarebbero ancora intrappolate sotto le macerie. Il crollo è avvenuto

India : Crolla ponte pedonale a Mumbai : ANSA, - NEW DELHI, 14 MAR - È crollato un ponte pedonale a Mumbai vicino al terminal della Stazione Centrale: la zona è presidiata dalla polizia che cerca di allontanare i passanti per permettere l'...

India - Crolla un ponte pedonale a Mumbai : decine di feriti. “Si temono vittime” : Un ponte pedonale è crollato a Mumbai, in India, nei pressi della Stazione centrale: in corso le operazioni di soccorso. Si temono vittime: al momento ci sarebbero una trentina di feriti e almeno un morto, ma il bilancio potrebbe aggravarsi nelle prossime ore. Città nel caos.Continua a leggere

Genova potrebbe essere furiosa. Invece dal ponte Crollato sta nascendo una città solidale : La tragedia del Morandi. L'economia alla deriva. La sanità abbandonata. Ma al posto del livore, la voglia di capovolgere i valori sbagliati. Come racconta un pediatra impegnato in questa primavera delle coscienze Salvate Certosa, il quartiere di Genova che sta sparendo"

Ponte Genova - ecco com’è Crollato secondo le prime perizie. Il video : Gli stralli del Ponte Morandi erano corrosi, ma si sono rotti nella loro parte più “sana”. Lo documentano alcune foto e un video contenuti del rapporto dell’Empa, il laboratorio svizzero incaricato dal gip di esaminare i materiali. Cede l’impalcato e solo dopo il tirante. Nell’indagine anche un autocarro con bobina metallica caduta sull’asfalto...

Ponte Genova - ecco com’è Crollato secondo l’indagine svizzera. Il video : Gli stralli del Ponte Morandi erano corrosi, ma si sono rotti nella loro parte più “sana”. Lo documentano alcune foto e un video contenuti del rapporto dell’Empa, il laboratorio svizzero incaricato dal gip di esaminare i materiali. Cede l’impalcato e solo dopo il tirante. Nell’indagine anche un autocarro con bobina metallica caduta sull’asfalto...

Ponte Genova - ecco com’è Crollato secondo l’indagine svizzera. Il Video : Gli stralli del Ponte Morandi erano corrosi, ma si sono rotti nella loro parte più “sana”. Lo documentano alcune foto e un Video contenuti del rapporto dell’Empa, il laboratorio svizzero incaricato dal gip di esaminare i materiali...